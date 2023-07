La pirateria è esplosa in Russia: il 69% dei giocatori usa copie crackate dei giochi

Di certo la Russia si è sempre distinta per la diffusione di contenuti pirata, soprattutto nel settore videoludico. Tuttavia, lo scontro russo-ucraino ha fatto letteralmente esplodere il fenomeno. Non proprio una sorpresa però, considerando che in questo caso specifico le alternative non sono poi tante.

In seguito all'escalation bellica sono state numerose le aziende che si sono ritirate dal mercato russo. CD Projekt RED è stata la prima, immediatamente seguita da Microsoft e a cascata poi da Ubisoft, Take-Two, Activision ed Epic. Sony e Nintendo hanno seguito in seconda battuta, lasciando la Russia praticamente isolata dal settore dei videogiochi.

School XYZ, una piattaforma russa per la formazione di sviluppatori di videogiochi, ha quindi condotto un sondaggio sulla diffusione della pirateria. Circa il 20% degli intervistati ha dichiarato di aver scaricato almeno 10 giochi crackati nel 2022, mentre il 27% almeno tre. Il 31%, invece, ha risposto di non aver scaricato nulla illegalmente e che è del tutto contrario alla pirateria. Tuttavia, solo il 7% degli intervistati ha dichiarato di non aver acquistato nulla dai canali ufficiali, il che significa che il 93% dei giocatori intervistati, inclusi quelli che tendono al download illegale, nel 2022 ha acquistato copie e contenuti regolari dai canali ufficiali.

È evidente, quindi, che anche il mercato russo era fonte di importanti profitti e il ritiro delle major nel paese ha sicuramente avuto un impatto sulle entrare di queste aziende. Tuttavia, secondo la testata russa Kommersant, le conseguenze peggiori sarebbero ricadute proprio sugli studi di sviluppo.

Stando a quanto riportato, sulla base di dati raccolti da un sito russo, gli sviluppatori di videogiochi in Russia sono diminuiti del 40%. Naturalmente, una fetta importante deriva dalla chiusura degli uffici di altri sviluppatori, come CD Projekt RED appunto. Tuttavia, sarebbe proprio il mercato del lavoro in questo settore ad aver subito una forte regressione.