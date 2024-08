La nuovissima Xbox Series X bianca da 1 TB scende già di prezzo: eccola a 349,98 invece di 499

Come abbiamo appreso dagli annunci dal Gamescom, Xbox Series X guadagna una versione bianca senza lettore ottico, che è già in offerta su Amazon. Consegne a partire da ottobre.

Sono partiti gli sconti del 20% in Amazon Seconda Mano - Warehouse!

Calo di prezzo esorbitante per la Xbox Series X bianca da 1 TB appena annunciata da Microsoft. È altrimenti impossibile dotarsi di così tanta potenza di calcolo a un prezzo talmente basso, per cui si tratta di un acquisto assolutamente consigliato. La console può essere usata in tantissimi modi diversi, oltre che per giocare, e normalmente ha un prezzo di 499€ . Si tratta di un pre-order su Amazon, con le consegne che partiranno nel giorno in cui è previsto il debutto della nuova console, ovvero il 15 ottobre 2024.

Si tratta del prezzo minimo garantito per Xbox Series X bianca da 1 TB, un prezzo bomba visto quanto è consistente il ribasso rispetto al prezzo di listino. Tecnicamente le console non cambiano, quindi non si tratta di modelli che non alzano l'asticella delle prestazioni o intervengono sul design, ma comunque segnalano una tendenza verso l'abbandono totale del lettore ottico che potrebbe avvenire, ma è presto per dirlo con certezza, con la prossima generazione.

Altri dettagli sulla nuova console si trovano qui.