La nuova Xbox Series S da 1TB Nera costa pochissimo su Amazon (318). Eccola, con le altre offerte sulle console e sui controller

Xbox Series S è un'alternativa più economica per giocare a risoluzione inferiore e con uno spazio di archiviazione minore, ideale per chi ha un budget ridotto o non dispone di un televisore 4K. Series S ha una CPU leggermente meno performante, ma le principali differenze riguardano la GPU, che è in configurazione da 20 unità di calcolo contro le 52 dell'architettura di Series X.

Ricordiamo che sotto la scocca di Xbox Series X troviamo un potente SoC progettato con la collaborazione di AMD: parliamo di un processore con 8 core Zen 2 personalizzati che lavorano a 3,8 GHz in single thread - oppure 3,66 GHz con SMT. La CPU è affiancata da una GPU basata su architettura RDNA 2, anch'essa personalizzata, grazie alla quale Series X può raggiungere i suddetti 12 TFLOPS. Presente anche il supporto al ray tracing accelerato via hardware.

Allo stesso tempo, è quasi impossibile assicurarsi una potenza di calcolo paragonabile a quella della PS5 spendendo così poco. In termini di CPU, PlayStation adotta una soluzione con 8 core basati su architettura Zen 2 di AMD, quella dei processori Ryzen 3000. La versione custom della GPU AMD RDNA 2 a bordo di PlayStation 5, invece, conta su 36 Compute Unit (CU) che operano alla frequenza massima di 2,23 GHz, il che si traduce in una prestazione massima teorica di 10,28 TFLOP/s. Parliamo, dunque, di un sistema potente: difficile poter disporre di tanta potenza di calcolo spendendo così poco.

Con l'SSD di PS5, inoltre, arriviamo fino a 5,5 GB/s grazie a 12 canali interni e quattro linee PCIe 4.0 che lo collegano al SoC centrale. Grazie ad alcuni accorgimenti di cui parliamo in seguito, il bandwidth effettivo raggiunge 8-9 GB/s nel sistema. Anche la presenza dell'SSD costituisce un valore aggiunto non indifferente per una console.

In alternativa, è sempre bene valutare Nintendo Switch con il bellissimo nuovo schermo OLED.