Kring: disponibile il nuovo videogioco dello sviluppatore italiano Ivan Venturi

Kring, sviluppato da uno dei pionieri dello sviluppo di videogiochi in Italia, viene descritto come un titolo psichedelico disegnato a mano che contiene più di 10 giochi diversi. Eccolo su Steam.

Kring è ora disponibile su Steam e si presenta come un prodotto psichedelico che racchiude più di 10 esperienze di gioco differenti. Clicker, Shoot'em Up, God Game, Runner, Platform, Beat'em Up e molti altri generi sono contemplati in questa produzione, che è stata completamente disegnata a mano e che punta a essere quanto più immediata possibile, per fornire diverse ore di sano divertimento.

Kring è stato realizzato da una sola persona, Ivan Venturi, che gli appassionati di sviluppo di videogiochi italiani conoscono bene per essere stato uno dei pionieri del settore. Venturi, infatti, ha iniziato la sua carriera nel mondo dei videogiochi negli anni '80, lavorando come programmatore per Simulmondo, una delle prime e più importanti software house italiane. Durante questo periodo, ha contribuito allo sviluppo di numerosi titoli, specializzandosi in giochi per piattaforme come il Commodore 64 e l'Amiga. Alcuni dei suoi progetti più noti includono titoli come I Play 3D Soccer e Simulman.

Dopo l'esperienza in Simulmondo, Venturi ha continuato a lavorare come sviluppatore indipendente, esplorando diverse forme di narrazione interattiva e creando giochi che spesso si concentravano su temi sociali e educativi. Ha fondato varie iniziative e società legate alla produzione di videogiochi, mantenendo sempre un focus sulla sperimentazione e l'innovazione. Attualmente è CEO di IV Productions e coordinatore della Bologna Game Farm.

Kring "è random design: ho fatto quel che mi andava di fare quando mi andava di farlo. Conseguentemente il gioco è strano, folle, criptico" ha scritto Venturi sulla sua pagina Facebook.