KONAMI lancia 'Bonanza Quarto di Secolo', uno speciale set per il 25° anniversario di YU-GI-OH!

In occasione deldel celebre gioco di carte collezionabiliKonami Digital Entertainment ha annunciato il lancio di un nuovo set speciale:

Nel dettaglio, ogni busta di Bonanza Quarto di Secolo conterrà 5 carte, tra cui una Rara Segreta Sfarzosa garantita, proveniente da un pool esclusivo di 200 carte "nostalgiche". Queste speciali versioni Platino e Quarto di Secolo delle Rare Segrete sono state create appositamente per celebrare il quarto di secolo di Yu-Gi-Oh! e saranno disponibili solo durante questo periodo limitato.

"Bonanza Quarto di Secolo rappresenta un'occasione unica per i fan di Yu-Gi-Oh! di mettere le mani su versioni estremamente rare e brillanti delle carte più iconiche del franchise," ha dichiarato un portavoce di Konami. "Abbiamo selezionato con cura un pool di 200 carte 'nostalgiche' che includeranno mostri leggendari come il Drago Bianco Occhi Blu e il Mago Nero, oltre a formidabili carte competitive come Assaltatrice del Cielo Asso - Shizuku."

Una delle caratteristiche più interessanti di Bonanza Quarto di Secolo è che le Rare Segrete Quarto di Secolo non saranno mai più ristampate dopo la fine delle celebrazioni per il 25° anniversario. Ciò significa che alcune carte rare che in passato erano state incluse solo in questa versione speciale, come Super Polimerizzazione, Principessa Prometeica, Donatrice delle Fiamme e Diabellstar la Strega Nera, faranno il loro ritorno in Bonanza Quarto di Secolo, ma questa volta come Rare Segrete Platino o in altre rarità esclusive.

"Sappiamo che ci sono molte carte che i fan vorrebbero vedere come Rare Segrete Quarto di Secolo, prima che questa possibilità svanisca per sempre," ha aggiunto il portavoce di Konami. "Quindi il momento in cui saluteremo per sempre le Rare Segrete Quarto di Secolo sta per arrivare, e la grande corsa inizia ora!"

Bonanza Quarto di Secolo arriva in un momento perfetto per i duellanti più competitivi, anticipando di poco la tappa italiana della Yu-Gi-Oh! Championship Series 2024, in programma dal 22 al 24 novembre a Bologna. I fan potranno seguire l'evento in streaming su YouTube e Twitch.