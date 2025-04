Indiana Jones e l'antico Cerchio è ora disponibile in accesso anticipato su PS5

Da qualche ora Indiana Jones e l'antico Cerchio è ufficialmente disponibile su PlayStation 5, ma solo in accesso anticipato, ovvero per gli utenti che hanno acquistato la Premium Edition o la Bundle Collector's Edition. Il debutto definitivo dell'action/adventure di MachineGames è invece previsto per il prossimo 17 aprile. Per celebrare il lancio del gioco sulla console Sony, Bethesda ha diffuso un nuovo trailer che vede protagonista l'iconico archeologo.

Dopo Xbox e PC, Indy approda anche su PlayStation

Sebbene il suo arrivo su PS5 fosse già ampiamente pronosticato, l'annuncio della versione per le console Sony è arrivato con un trailer sorprendente. Nel filmato del reveal compaiono infatti Nolan North - interprete di Nathan Drake, eroe di Uncharted - e Troy Baker, che presta la sua inconfodibile voce a questo nuovo Indy videoludico. Il debutto su PlayStation è accompagnato da una serie di contenuti inediti, tra cui le nuove abilità Stagione di caccia e Mano svelta.

Questa volta, il trailer che comunica il rilascio del gioco in accesso anticipato è incentrato sulle scene dell'emozionante campagna messa in piedi dal team di Wolfenstein.

"Realizzato da MachineGames, in collaborazione con Lucasfilm Games, Indiana Jones e l'antico Cerchio unisce ambientazioni mozzafiato, intricati rompicapi da risolvere e intensi combattimenti corpo a corpo per un'autentica esperienza in stile Indiana Jones", recita il comunicato ufficiale diramato da Bethesda. "Ambientato tra gli eventi di Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta e Indiana Jones e l'Ultima Crociata, i giocatori vivranno una storia per giocatore singolo basata su narrazione, misteri archeologici, pericoli e intrighi".

La versione PlayStation 5 potrà sfruttare alcune delle feature esclusive dell'ammiraglia Sony: il gioco offre infatti il supporto completo al feedback aptico, ai grilletti adattivi e alla barra luminosa del controller DualSense; il motore è inoltre ottimizzato per gli SSD della console next-gen per i caricamenti rapidi e lo streaming delle risorse.

"Indiana Jones e l'antico Cerchio è stata un'esperienza sorprendente che ha superato le nostre già rosee aspettative per diverse ragioni", ha scritto il nostro Vittorio nella recensione del gioco per Hardware Upgrade. "[...] La produzione di MachineGames è l'esperienza di Indiana Jones definitiva: avventuroso e affascinante come i film, ma immersivo (quasi) come un titolo per la realtà virtuale. In estrema sintesi, Indiana Jones e l'antico Cerchio è meraviglioso".