Immortals of Aveum: anche il titolo di Ascendant rimandato, ma solo di un mese

Ascendant Studios ha annunciato il posticipo di Immortals of Aveum, un FPS fantasy che prova a riscrivere le regole degli sparatutto in prima persona. In questo caso il ritardo, però, sarà di un solo mese: la data d'uscita si sposta dal 20 luglio al 22 agosto 2023.

"Cinque anni fa abbiamo deciso di realizzare un FPS a tema magico in un nuovo mondo fantastico. Durante il processo, abbiamo lavorato attraverso una pandemia, abbiamo costruito un nuovo team, sviluppato su Unreal Engine 5.1 e spostato in avanti i confini di ciò che credevamo possibile. Ora, il traguardo è prossimo" ha scritto Bret Robbns, CEO di Ascendant, sul sito ufficiale della software house.

"Per realizzare la nostra visione completa ci prenderemo qualche settimana in più, spostando la nuova data di lancio a martedì 22 agosto. Questo ci darà il tempo di perfezionare ulteriormente il gioco, completare l'ottimizzazione su tutte le piattaforme e garantire un lancio più forte. Lo dobbiamo a noi stessi e a voi" continua il messaggio.

In effetti Immortals of Aveum è uno dei titoli più interessanti, e forse più ambiziosi, pubblicati sotto l'etichetta di EA Originals. Si tratta di un FPS che sostituisce le armi e i proiettili con gli incantesimi, in un mondo fantastico che ruota intorno alla magia.

Nel gioco vestiremo i panni di Jak che si unisce a un ordine di maghi da combattimento nel tentativo di salvare il mondo. Tuttavia, sarà un'esperienza diversa da un "Call of Duty" a tema magico, poiché è stata particolarmente curata la narrazione.

Il gioco rappresenta un indie piuttosto ambizioso, e lo si evince dai requisiti già condivisi dalla software house che appaiono ben distanti da quelle che sono tradizionalmente le richieste di questa categoria di giochi.