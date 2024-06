Il remake di Disney Epic Mickey arriverà a settembre

Disney Epic Mickey: Rebrushed verrà rilasciato il prossimo 24 settembre su PlayStation, Xbox, Switch e PC. Si tratta del remake del gioco di piattaforme uscito originariamente nel 2010 per Nintendo Wii e sviluppato da Junction Point Studios, la software house di Warren Spector, colui che resterà nella storia dei videogiochi come responsabile principale di alcuni grandi RPG del passato come Ultima VI: The False Prophet e Ultima Underworld: The Stygian Abyss, oltre che System Shock e Deus Ex.

Il remake non rinuncerà alla peculiare caratterizzazione visiva del gioco originale, che permetteva a Topolino di dipingere e cancellare oggetti nel mondo per risolvere enigmi e poter proseguire verso le aree di gioco successive. Epic Mickey ebbe anche il merito di riportare all'attenzione degli appassionati il personaggio di Oswald, il coniglio Re di Wasteland, ovvero una delle prime creazioni del grande Walt, velocemente dimenticata.

Torneranno anche i contorti segmenti da gioco di piattaforme del gioco originale, che lo sviluppatore di questo remake, Purple Lamp, cercherà di rendere più gestibili. Ci sarà anche una Collector's Edition di Disney Epic Mickey: Rebrushed con una statua di Topolino da 28 cm, un portachiavi di Oswald il coniglio fortunato, un'insegna vintage in metallo di Topolino, 6 cartoline, una custodia in acciaio e il Disney Epic Mickey: Rebrushed Costume Pack, con alcuni costumi speciali per personalizzare Topolino durante le sequenze di gioco.

La versione di base di Disney Epic Mickey: Rebrushed costerà 59,99 euro, mentre la Collector's Edition verrà venduta a 199,99 euro, ma verrà prodotta in soli 5 mila esemplari.