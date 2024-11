Il protagonista di Mamma ho perso l'aereo nel cast della seconda stagione di Fallout

Macaulay Culkin ha già lavorato con Amazon in precedenza, nello specifico nella serie intitolata Il Secondo Miglior Ospedale della Galassia

Secondo le fonti di Deadline, Macaulay Culkin si è unito al cast della seconda stagione di Fallout, in uno dei ruoli principali della serie. I dettagli sulla partecipazione della star di Mamma ho perso l'aereo rimangono scarsi per ora, tuttavia si dice che Culkin interpreterà "uno scienziato pazzo".

Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e Walton Goggins saranno gli altri membri del cast, e interpreteranno rispettivamente i personaggi di Lucy, lo scudiero della Confraternita d'Acciaio Maximus, il disonorato dirigente della Vault-Tec Hank MacLean e un Ghoul.

Secondo Leslie Uggams, che ha interpretato la sovrintendente del Vault 33 Betty Pearson nella prima stagione di Fallout, le riprese della seconda stagione di Fallout inizieranno questo mese. A giugno, gli showrunner di Fallout avevano detto di voler far uscire la seconda stagione dell'adattamento di Amazon il prima possibile, pur senza comunicare scadenze precise.

Tutto questo è possibile alla luce dei brillanti risultati della prima stagione. "Con la sua capacità di fondere sapientemente fantascienza e western, unita a un cast di alto livello e a una cura maniacale per i dettagli produttivi, Fallout sembra destinata a lasciare un segno indelebile nell'evoluzione del genere. Un'ulteriore conferma del fatto che il medium televisivo sta finalmente trovando il giusto approccio per trasporre in maniera efficace e coinvolgente le storie e i mondi dei videogiochi, aprendo la strada a una nuova era di adattamenti di successo" è quello che abbiamo scritto nella nostra recensione di Fallout.