Il primo capitolo di The Witcher si può ottenere gratuitamente su GOG

Ieri l'annuncio del Remake con Unreal Engine 5, oggi la notizia della disponibilità del primo capitolo di The Witcher in forma gratuita tramite GOG, il servizio di distribuzione digitale di CD Projekt RED. Per ottenere il primo capitolo di The Witcher gratuitamente basta iscriversi alla newsletter di GOG tramite questo indirizzo.

L'iscrizione alla newsletter consente anche di ottenere una carta di Gwent e ricevere via email notifiche sulle offerte di GOG ogni volta che diventano disponibili. In ogni caso, si può annullare l'iscrizione in un secondo momento, preservando la propria copia di The Witcher.

La promozione mette a disposizione la versione Enhanced Edition del gioco di ruolo originariamente rilasciato nel 2007. Il gioco è "ambientato in un oscuro mondo fantasy in cui regna l'ambiguità morale" e vede i giocatori impersonare lo Strigo Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri con poteri magici basilari, una rapidità superiore a quella umana e sensi molto sviluppati. Bisogna portare a termine varie missioni con ogni decisione che determinerà quale dei tre finali del gioco si sbloccherà. Il primo The Witcher è sicuramente meno spettacolare visivamente e più legnoso rispetto ai suoi due successori, ma la Enhanced Edition lo ha potenziato considerevolmente rispetto alla versione iniziale.

Su GOG ci sono tante offerte interessanti, per quello che si conferma un ottimo store per gli amanti del retrogaming e dei giochi di ruolo. Tra gli altri, sconti sui rimanenti capitoli della serie The Witcher e lo stesso primo episodio a poco più di un euro, qualora non ci si volesse iscrivere alla newsletter.