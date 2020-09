I giochi di Xbox su iPhone in streaming: in arrivo l'update che permetterà di farlo

La possibilità di giocare i titoli Xbox su smartphone è già realtà su Android, e la stessa funzionalità è in dirittura d'arrivo anche su iPhone. Ad anticipare la novità è Tom Warren di TheVerge su Twitter, che scrive che "Microsoft sta per rilasciare un grosso aggiornamento dell'app Xbox per iOS che include la possibilità di giocare i giochi Xbox One in streaming su un iPhone". Il giornalista ha inoltre pubblicato un breve video in cui mostra l'app in funzione.

Microsoft’s new Xbox app for iPhone lets you stream Xbox games to an iPhone 😎 It’s coming soon, and here’s how it works. More information here: https://t.co/zsQ7S2cEis pic.twitter.com/env64JlaAt — Tom Warren (@tomwarren) September 25, 2020

L'aggiornamento arriverà "presto", ma non sappiamo ancora quando anche in virtù delle operazioni di autorizzazione da parte di App Store. La nuova funzione di Xbox è simile al servizio Microsoft xCloud, ma a differenza di quest'ultimo funziona utilizzando l'Xbox One come server. Collegando lo smartphone alla stessa rete Wi-Fi permette di giocare su smartphone e tablet i titoli eseguiti dalla Xbox One attraverso lo streaming in tempo reale di audio e video.

Il funzionamento è analogo al servizio PS4 Remote Play, già disponibile su Android e iOS, e consente anche di sfruttare la connessione mobile qualora si volesse accedere alla propria libreria di giochi Xbox anche in mobilità. In base a quanto dichiarato da Warren l'utente avrà la possibilità di accendere la console da remoto, anche se si è fuori casa, e quando si finisce di giocare la console tornerà nello stato di standby dopo un breve periodo di inattività.

L'aggiornamento per iPhone riflette quanto abbiamo già visto sull'app Xbox per Android, sia sul piano stilistico che su quello delle feature: l'utente potrà realizzare screenshot e video, e ci sarà la possibilità di condividerli velocemente con gli amici. Fra le funzioni anche la possibilità di gestire lo spazio disponibile sulla console ed, eventualmente, anche di cancellare i giochi installati. Non cambia la situazione per xCloud, invece: Microsoft deve ancora rispettare le clausole restrittive di Apple, dopo averle considerate portatrici di "una cattiva esperienza per gli utenti".

Quando arriverà la nuova app Xbox per iOS? La nuova versione è disponibile per gli utenti del programma TestFlight, quindi non dovrebbe passare troppo tempo per il rilascio finale.