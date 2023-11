Half-Life: dopo 25 anni arriva l'update più grande di sempre per celebrare l'anniversario del gioco

In occasione del 25° anniversario di Half-Life, Valve ha rilasciato il più grande aggiornamento che si sia mai visto per il gioco. Con l'ultimo update, gli sviluppatori hanno sostanzialmente adattato il cult alle nuove configurazioni non solo dal punto di vista grafico, ma anche sul fronte delle funzionalità e delle impostazioni. Inoltre, per un periodo limitato, il gioco può essere scaricato gratuitamente da Steam.

Va premesso che numerosi modder avevano già provveduto a rivisitare il gioco, con soluzioni che probabilmente sul fronte visivo offrono molto più di quanto non abbia fatto la casa madre. Tuttavia, in questo caso si tratta di un update ufficiale che non richiede download separati e operazioni manuali per l'installazione.

Tra i miglioramenti apportati c'è innanzitutto il supporto ai nuovi monitor ad alta risoluzione, inclusi i modelli widescreen. "Abbiamo costruito la maggior parte di questa roba per CRT 640x480, ma a quanto pare alcuni di voi si sono aggiornati" si legge sulla pagina del sito ufficiale di Half-Life.

È stata migliorata anche la qualità della vita: adesso è possibile regolare il FOV e l'interfaccia in base al monitor in proprio possesso. È stato aggiunto anche il supporto ai controller e, soprattutto, il supporto a Steam Deck. A tal proposito, proprio di recente Valve ha rilasciato Steam Deck OLED, una nuova versione della console che porta con sé diversi miglioramenti. Half-Life potrebbe essere un buon punto di partenza per testare la bontà della portatile.

Sono stati anche aggiunti nuovi contenuti finora disponibili solo con le copie fisiche del gioco. Adesso è possibile accedere a Half-Life Uplink, una piccola campagna aggiuntiva "disponibile solo sui dischi di riviste e produttori". In aggiunta sono state inserite quattro nuove mappe multiplayer che secondo Valve spingono al massimo i limiti del motore di gioco.

Valve fa anche notare che l'edizione 25° anniversario di Half-Life diventerà quella di riferimento per il gioco, anche se la versione originale continuerà ad essere disponibile. Inoltre, l'edizione riscattabile gratuitamente include solo il gioco base e non le due espansioni rilasciate successivamente.