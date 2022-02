Guerra in Ucraina: alcuni tra i video più popolari provengono da videogiochi

Alcuni videogiochi sono talmente fedeli e credibili che l'occhio meno attento può scambiarli per la realtà. Sta succedendo a più riprese in questi giorni di guerra, con alcuni video provenienti da titoli come ArmA III e War Thunder sono diventati molto popolari perché scambiati per immagini reali del conflitto attualmente in corso in Ucraina.

ArmA III e War Thunder scambiati per la guerra reale

Come riferisce Bloomberg, alcuni dei video più visti su Facebook sono delle clip tratte da ArmA III scambiate per reali azioni militari in corso in Ucraina. Sono state guardate da più di 110.000 persone e condivise più di 25.000 volte prima che Facebook rilevasse il falso e rimuovesse i video propagandati come immagini reali.

Gli stessi video hanno cominciato a circolare anche su Twitter, con testi di accompagnamento di questo tipo: "L'esercito ucraino reagisce al fuoco di artiglieria degli aerei russi". Dopo qualche ora, anche Twitter ha rimosso i contenuti.

Casi del genere si sono verificati anche sulle emittenti nostrane, con la differenza che si è trattato di errori e non di uso opportunistico dei fatti di cronaca alla ricerca di follower e condivisioni. In particolare, il TG2 ha mandato in onda un teaser del videogioco War Thunder risalente alla fine del 2021, con il commentatore televisivo che ha erroneamente commentato le immagini come "una pioggia di missili che cade sull'Ucraina".

Con l'intensificarsi delle azioni militari in Ucraina, sul web e non solo si stanno moltiplicando i contenuti falsi e tendenziosi, evidenziando ancora una volta l'urgenza a sapersi informare correttamente e a seguire solo fonti affidabili. In particolare, non è la prima volta che immagini di ArmA III vengono scambiate per immagini reali, così come di altri videogiochi a sfondo militare. Nel 2017, addirittura, il Ministero della Difesa della Federazione Russa utilizzò immagini provenienti dal videogioco mobile AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron per "dimostrare" che l'esercito Usa stesse spalleggiando i combattenti dell'ISIS durante il conflitto in Siria.