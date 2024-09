GTA VI: una band invita Rockstar a 'cercare altrove' le canzoni per il gioco se le offerte sono così basse

Se vi è mai capitato di giocare a Grand Theft Auto, e siamo certi di sì, avrete notato l'importanza delle stazioni radio all'interno del gioco. Ebbene, non tutte le canzoni riprodotte sono pezzi storici, ma è possibile incappare nell'ascolto di tracce nuove, figlie di artisti meno noti. Tra questi, una band ha rifiutato in maniera piuttosto brusca l'offerta di Rockstar per l'inserimento di una sua canzone all'interno di GTA VI.

La band in questione è Heaven 17, il cui management è stato contattato dalla software house per inserire la canzone "Temptation" all'interno della colonna sonora di GTA VI. Naturalmente, la richiesta di Rockstar ha immediatamente fatto esplodere l'entusiasmo.

Essere inclusi in un franchise come GTA non è solamente un orgoglio, ma consente agli artisti di ottenere maggiore visibilità a livello internazionale. Sono molti i giocatori che hanno scoperto nuovi musicisti di loro gradimento attraverso le stazioni radio, il che ha permesso ad alcune band di ampliare il proprio pubblico al di là del gioco.

IT WAS $7500 - for a buyout of any future royalties from the game - forever…



To put this in context, Grand Theft Auto 6 grossed, wait for it…



$8.6 BILLION



Ah, but think of the exposure…



Go fuck yourself — Martyn Ware 🦉 (@martynware) September 7, 2024

Tuttavia, l'entusiasmo si è spento poco dopo, quando alla fine del messaggio è stata appresa la proposta economica avanzata da Rockstar. Lo sviluppatore ha offerto 7.500 dollari una tantum escludendo qualsiasi tipo di royalties in seguito al rilascio del gioco. In sostanza, la band non avrebbe ottenuto alcun profitto dal successo del titolo, né ora né in futuro.

Martyn Ware, della band, ha fatto notare che GTA V (erroneamente indicato come Grand Theft Auto 6) ha prodotto entrate per 8,6 miliardi di dollari. Per tale ragione, ha ritenuto l'offerta di Rockstar piuttosto misera e invitato la stessa ad "andare a farsi fottere".

Probabilmente, considerando le entrate generate dal franchise, in effetti Rockstar avrebbe potuto formulare un'offerta più allettante. Va anche riconosciuto, però, che GTA V è un titolo estremamente vasto e ricco di contenuti in continua espansione. È comprensibile, quindi, che Rockstar non offra royalties su progetti pluriennali per i quali una singola traccia risulta poco rilevante.