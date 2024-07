GTA VI in ritardo per lo sciopero anti-IA? Non al momento, ma il rischio c'è

La scorsa settimana, il SAG-AFTRA ha indetto uno sciopero degli artisti a causa dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle produzioni. Le direttive del sindacato bloccano i progetti il cui sviluppo è iniziato da agosto 2023, ma, a quanto pare, anche quelli partiti prima non sono al sicuro da eventuali fermi.

Lo sciopero, già in vigore, coinvolge tra gli altri: interpreti, doppiatori, attori, artisti del motion capture e altre figure di spettacolo, videogiochi, film e intrattenimento in generale. I termini dell'accordo prevedono uno stop delle attività, inclusi i provini, per gli iscritti al sindacato delle categorie indicate nel documento.

Tuttavia, nulla vieta a qualsiasi altro professionista del settore di esprimere la propria solidarietà verso i colleghi, semplicemente scegliendo volontariamente di non lavorare ai progetti su cui è impegnato durante la finestra di sciopero.

Se in un primo momento, quindi, lo sciopero appariva tutto sommato sopportabile per l'industria, in realtà potrebbe rivelarsi più destabilizzante di quanto si potesse immaginare, anche per progetti il cui rilascio è relativamente vicino.

"I membri che desiderano dimostrare solidarietà al sindacato possono scegliere volontariamente di non lavorare [ai progetti in cui sono coinvolti]. E sappiamo che molti dei nostri membri non saranno disponibili a continuare il loro lavoro" ha spiegato Ray Rodriguez, responsabile dei contratti presso il SAG-AFTRA.

"Quindi, mentre [i giochi non coinvolti nello sciopero] potrebbero non essere soggetti all'interruzione in senso tecnico, la loro produzione potrebbe essere sottoposta a ritardi da parte dei membri che non vogliono lavorare senza la protezione dell'accordo sull'intelligenza artificiale e non vogliono minare la solidarietà verso il sindacato" ha poi aggiunto nelle dichiarazioni a Inverse.

Il sindacato britannico Equity ha espresso la sua solidarietà verso i colleghi del SAG-AFTRA, anche se ha anticipato che non indirà uno sciopero per i suoi iscritti. Sul fronte statunitense, invece, le trattative con i publisher procedono da oltre un anno e mezzo, ma il nuovo sciopero dimostra che l'intesa è ancora distante.