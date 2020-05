GTA 5 quasi fotorealistico grazie a questa mod

Si chiama NaturalVision Evolved ed è una mod grafica per Grand Theft Auto V che, con una serie di accortezze, rende la grafica del titolo del 2013 al passo con i tempi, e anche oltre. Realizzata dal modder Razed, in collaborazione con IceVip, NaturalVision Evolved è un lavoro non ancora ultimato e ancora in fase di elaborazione.

Migliora la grafica di GTA 5 aggiungendo Screen Space Reflections migliorate e aumentando il livello di dettaglio delle riflessioni sugli edifici. Inoltre, è stata inserita l'illuminazione globale di tipo Ray-traced. In altri termini, le riflessioni determinate dinamicamente tendono a rendere a tratti fotorealistica la grafica di GTA 5, e lo conferma lo spettacolare trailer qui di seguito.

Ricordiamo, inoltre, che GTA 5 si può ottenere gratuitamente da Epic Games Store: l'offerta rimarrà valida fino a giovedì 21 maggio.