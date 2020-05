Google Stadia, supporto alla risoluzione 1440p in Chrome

Google Stadia ha aggiunto l'opzione per poter giocare alla risoluzione di 2560x1440 pixel. Questo permetterà ai possessori di monitor QHD di fare lo streaming dei giochi alla risoluzione nativa del proprio monitor, mentre in precedenza erano disponibili unicamente le opzioni 1080p e 4k.

Per giocare in QHD serve un abbonamento Stadia Pro, una connessione che raggiunga i 35 Mbps e un computer Windows o Chromebook con decodifica hardware VP9.

Sullo Stadia Store, inoltre, sono stati aggiunti due giochi: Jotun: Valhalla Edition e Sundered: Eldritch Edition. Gli abbonati riceveranno, poi, The Elder Scrolls Online a partire dal 16 giugno insieme al capitolo Morrowind. Stadia supporta il cross-play con i giocatori PC, il che significa che giocatori in cloud gaming e giocatori che fanno affidamento all'elaborazione in locale si ritroveranno sui medesimi server di gioco.