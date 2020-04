Google Stadia: più utenti dopo l'accesso libero per due mesi

Google Stadia sta assistendo a un aumento degli utenti dopo che il gigante della tecnologia ha concesso due mesi di accesso gratuito alla versione Pro del servizio per dare conforto durante il periodo della quarantena resasi necessaria per frenare la diffusione del Coronavirus.

L'app mobile di Stadia, necessaria per accedere al servizio e per configurare il controller di Stadia, ha superato il milione di installazioni secondo un dato fornito da Sensor Tower (via Reuters). Quello di Google non è l'unico servizio di gioco che sta facendo segnare nuovi record in questi tempi di quarantena.

Si tratta della migliore performance per Stadia dalla settimana del lancio avvenuto in novembre, quando le installazioni attraverso App Store e Google Play furono circa 225 mila. Il servizio è in evoluzione, con un'offerta tecnologica e in termini di numero di giochi disponibili ancora molto limitata.