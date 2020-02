Google annuncia i giochi Stadia gratuiti di marzo e altri sconti

Ogni mese Google concede dei giochi gratuiti a tutti gli abbonati di Stadia Pro, il servizio in abbonamento a pagamento di Google Stadia. Per quanto riguarda marzo, è possibile aggiungere al proprio account i giochi GRID, SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest. Inoltre Google ha annunciato una serie di sconti su titoli come Dragon Ball Xenoverse 2, Borderlands 3, Kine, NBA 2K20, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition e Wolfenstein: Youngblood, che si possono aggiungere al proprio catalogo spendendo dal 33 al 67% in meno a seconda dei casi.

Google, inoltre, rammenta che per aggiungere al catalogo gratuitamente Farming Simulator 19 si ha tempo fino al 29 febbraio. Continua, invece, la promozione su Destiny 2 The Collection, Gylt, Metro Exodus e Thumper: per quanto riguarda questi giochi, gli abbonati a Stadia Pro possono riscattare permanentemente la propria copia adesso come a marzo.

Inoltre, è adesso disponibile su Stadia il gioco d'azione co-op Spitlings, esclusiva temporale per la piattaforma di Google proprio come Gylt. In Spitlings i giocatori competono con gli amici nell'uccidere il maggior numero di mostri possibile, ma allo stesso tempo devono collaborare perché se uno dei giocatori muore tutti devono ricominciare dall'inizio. Spitlings offre sia una modalità storia che una modalità arcade, con oltre 100 livelli e 30 temi e personaggi da sbloccare. Un editor di livelli, inoltre, permette di creare delle sfide personalizzate e di lavorare in quattro contemporaneamente sullo stesso livello.

Per poter accedere al servizio Google Stadia occorre sottoscrivere gli abbonamenti Stadia Founder’s Edition o Stadia Premiere Edition o disporre di un accesso Buddy Pass. Ulteriori informazioni sulle modalità di accesso al servizio si trovano qui.