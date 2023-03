Ghostwire: Tokyo su Xbox Series X|S dal 12 aprile con l'update 'Il filo del ragno'

Bethesda ha annunciato l'arrivo di Ghostwire: Tokyo su Xbox Series X|S dal 12 aprile. Il gioco, già disponibile da circa un anno su PS5 e PC, arriva sulle ultime console di casa Microsoft accompagnato da nuovi contenuti gratuiti per tutte le piattaforme.

L'update "Il filo del ragno" porterà tante novità al gioco principale, come aree aggiuntive da esplorare, nuovi filmati di storia, ottimizzazioni alla fruibilità e molto altro, oltre alla nuovissima modalità che porta il nome dell'update.

La nuova modalità di gioco separata dal titolo principale e selezionabile dal menu di gioco metterà i giocatori di fronte a una sfida composta da 30 fasi con oltre 130 livelli e un semplice obiettivo: arrivare alla fine. Superando i livelli e vincendo le sfide si otterranno potenziamenti fondamentali per diventare sempre più forti. Nel caso di sconfitta bisognerà ricominciare dall'inizio, pur conservando parte dei potenziamenti acquisiti.

L'aggiornamento aggiungerà nuovi luoghi da visitare, tra cui "l'inquietante area della scuola media", spiegano gli sviluppatori. "C'è qualcosa di agghiacciante all'interno di quelle aule... ma chi proprio non ama i giochi horror, troverà utile la nuova impostazione Riduzione effetti horror, che sostituirà alcuni effetti spaventosi con adorabili adesivi di SHIBUYA HACHI!".

Oltre alle nuove missioni, l'update includerà filmati estesi che consentiranno ai giocatori d'interagire maggiormente con i personaggi e approfondire la trama durante l'avventura di Akito e KK per fermare Hannya.

L'aggiornamento di Ghostwire: Tokyo migliorerà anche l'arsenale di Akito con nuove abilità di combattimento come il contrattacco a seguito di un blocco riuscito, la schivata rapida per eludere gli attacchi nemici e la carica elementale, un'evoluzione della tecnica di Tessitura eterea che consente di potenziare l'energia sprigionata dai palmi in un potente colpo elementale in mischia.

I giocatori potranno anche usare i nuovi talismani ascensionali e pozzo spirituale, che permettono di lanciare un turbine per raggiungere nuove altezze o di evocare una sorgente per ripristinare le riserve di etere quando le munizioni si esauriscono.

"Tutti questi nuovi strumenti torneranno sempre utili dato che nuove minacce sono emerse nelle strade di Tokyo. Fate attenzione ai nuovi Visitatori che si aggirano nei vicoli, come il rapido Flagello, l'invisibile Sguardo silenzioso o l'irraggiungibile Ballerina del sangue", aggiunge il team di sviluppo.

Vi saranno novità anche per la Modalità foto, tra cui adesivi da inserire nelle immagini e la possibilità di usare i meika in gioco per sbloccare statuette nei distributori di capsule sparsi per Tokyo per ottenere modelli di gioco da usare nella Modalità foto per scattare veri selfie soprannaturali.