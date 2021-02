FPS Boost su Xbox Series X|S può quadruplicare le prestazioni dei vecchi giochi

Con Xbox Series X|S, Microsoft ha puntato molto sulla retrocompatibilità, lavorando per permettere ai vecchi titoli non solo di funzionare, ma di farlo anche con una risoluzione superiore, grazie al SoC più potente e alla maggiore memoria. I giochi preesistenti, inoltre, si avviano più rapidamente e poi c'è il Quick Resume, che consente di riprendere velocemente da dove si era interrotto.

La casa di Redmond non sembra però aver finito su fronte della retrocompatibilità e ha annunciato FPS Boost, una tecnologia "che usa una varietà di nuovi metodi per quasi raddoppiare - e in alcuni casi quadruplicare - il frame rate originale di titoli selezionati".

Anche se Microsoft si dice pronta a lavorare con gli sviluppatori per migliorare l'esperienza "mantenendo lo scopo del gioco originale", sottolinea che FPS Boost non è applicabile a tutti i titoli. La prima infornata di giochi con supporto alla tecnologia - a partire già da oggi - è composta da Far Cry 4, New Super Lucky's Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 e Watch Dogs 2.

"Abbiamo scelto questa collezione iniziale non solo perché è popolare, ma perché evidenzia diversi modi differenti in cui FPS Boost può migliorare la vostra esperienza. Per esempio, New Super Lucky's Tale può ora girare fino a 120 fps e UFC 4 garantisce un frame rate migliore su Xbox Series S e può ora girare a 60 fps", ha sottolineato Microsoft. Presto saranno annunciati nuovi titoli compatibili con la tecnologia, "oltre a introdurre nuove icone del menu e impostazioni di sistema in un prossimo aggiornamento di sistema".

A partire dalla primavera, i giocatori potranno andare nella sezione "Manage Game" e ritrovare la voce "Compatibility Options" che permetterà di attivare o disattivare FPS Boost, insieme ad Auto HDR.

Un nuovo indicatore informerà inoltre se un gioco è in esecuzione con FPS Boost: tutto ciò che bisogna fare è pigiare il pulsante Xbox sul controller. In questo modo è possibile decidere se giocare a un titolo nella sua forma originale o con FPS Boost attivo. Infine, Microsoft ha assicurato che molti dei futuri giochi FPS Boost saranno disponibili in Xbox Game Pass.