Forza Horizon 5 su PlayStation richiede un account Microsoft e non potrà essere cambiato

Mentre Sony sembra aver fatto un passo indietro sull'obbligo di un account PSN per i suoi giochi rilasciati su PC, Microsoft sembra voglia andare nella direzione opposta e in maniera perfino più aggressiva con Forza Horizon 5. Il gioco richiederà un account Microsoft che, una volta associato, non potrà essere modificato.

L'informazione è apparsa sulla pagina di supporto del gioco, all'interno delle FAQ che riportano alcune importanti precisazioni in merito al gioco online. Innanzitutto, al primo avvio, verrà richiesto di associare un account Microsoft (o Xbox Live) con quello PlayStation Network.

Questo consentirà ai giocatori di accedere alle funzionalità online e multiplayer. In quest'ultimo caso, sarà comunque richiesta la sottoscrizione a PlayStation Plus. Inoltre, Microsoft spiega che il processo di associazione sarà permanente. Cosa vuol dire?

Testualmente, Microsoft scrive che "L'associazione dell'account Microsoft con quello PSN è su base gioco-per-gioco e permanente. I giocatori avranno la possibilità di dissociare i due account per Forza Motorsport 5, ma in caso di nuova associazione saranno obbligati ad utilizzare l'account Microsoft inserito originariamente".

Per quanto riguarda, invece, le modalità offline chiaramente l'abbonamento a PlayStation Plus non è necessario. Tuttavia, pare rimanga indispensabile l'associazione dell'account Microsoft per giocare.

In conclusione, si tratta di una scelta che probabilmente farà discutere esattamente come accaduto con Sony. C'è anche da dire che alcune funzionalità online, come la classifica, in questo caso sono sempre accessibili, ma obbligare i giocatori ad avere un account specifico per accedere a un gioco sembra essere una strategia che non ripaga.