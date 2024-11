Forza Horizon 5 su PlayStation 5? Il gioco sarebbe già pronto per la pubblicazione

Stando a quanto riportato da un leaker su X, Microsoft sarebbe in procinto di portare Forza Horizon 5 su PlayStation e il porting sarebbe già pronto. Secondo quanto condiviso, il gioco era previsto per quest'estate, ma Microsoft avrebbe deciso di rimandarne l'uscita.

Non è una novità per Microsoft proporre i suoi giochi first party anche su altre piattaforme come PlayStation 5 e Nintendo Switch. Tuttavia, pare che la società sia già pronta a portare anche una delle sue esclusive di maggior spessore sulla console di Sony: Forza Horizon 5.

È quanto riferito su X dal leaker eXtas1s, il quale sostiene che il porting del gioco di corse sia già pronto e sarebbe dovuto uscire questa estate. Tuttavia, quello di Microsoft dovrebbe essere solo uno spostamento del lancio e non una cancellazione, seppur non fornisca alcun indizio in merito al periodo d'uscita.

Forza Horizon 5 tiene un port ya hecho para llegar a PS5, pero se paró (que no cancelado) su lanzamiento este pasado verano. Eso si, consideran que es un juego que puede funcionar bastante bien, llegará, no sé cuándo, pero llegará. — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) November 27, 2024

Tutto sommato non stupirebbe la scelta di Microsoft, se avesse deciso di portare sulla principale concorrente di Xbox un franchise come Forza Horizon. Phil Spencer ha chiarito in più occasioni che "non esiste una linea di confine per i giochi che posso arrivare su altre console".

D'altronde, Sea of Thieves è stato un successo su PlayStation e non c'è motivo per cui Forza Horizon non possa replicare il successo del live-service. Certo, molto probabilmente in questo caso bisognerà fare i conti con Gran Turismo. Tuttavia, lo stile di gioco open world e più arcade della proposta Microsoft potrebbero rivelarsi la carta vincente.

Nel frattempo, eXtas1s non fornisce alcuna informazione sulle ragioni del rinvio. Potrebbe trattarsi di una scelta strategica per massimizzare le vendite attraverso una finestra di lancio ottimale, così come potrebbe dipendere da sopraggiunti problemi tecnici.

Come di consueto, vi ricordiamo che le suddette informazioni non sono mai state confermate da Microsoft. Inoltre, se anche dovessero rivelarsi vere, la società potrebbe non mantenere i suoi piani iniziali. Ciò non toglie, però, che Microsoft si appresti a rilasciare altri titoli sulle piattaforme concorrenti, per cui ulteriori novità arriveranno indubbiamente più avanti.