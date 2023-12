Fortnite, nuova stagione con mappa rivista, skin aggiornate, oggetti inediti ... e un Peter Griffin particolare

Con il solito spettacolo pirotecnico, Epic Games ha concluso la Stagione OG e il Capitolo 4 di Fornite per inaugurare una nuova fase per l'ancora seguitissimo - soprattutto dai più giovani - Battle Royale. Con l'immancabile buco nero i giocatori sono stati risucchiati in un tunnel che ha ospitato dapprima una nuova dimensione a tema LEGO, mentre successivamente si sono ritrovati sul palco del concerto di Eminem.

E, poi, ecco che è iniziato il Capitolo 5 - Stagione 1: Underground, con tantissime novità come si può vedere anche sul sito ufficiale di Fortnite. Una mappa rivista, skin ed equipaggiamento inediti, ma anche nuovi boss tra cui un Peter Griffin mai visto, muscoloso e aitante.

Un video ufficiale di Fortnite cerca di fornire una spiegazione in-universe per giustificare la trasformazione di Peter Griffin. Dopo aver fallito un test sul proprio fisico, a Peter viene fornito da Miaoscolo un programma di rimessa in forma rapida sotto forma di Succo succoso scaduto (un oggetto di gioco che ripristina salute e scudi). Peter beve avidamente il liquido misterioso e si trasforma immediatamente da un adorabile papà grassoccio a possente combattente. I suoi vestiti, un tempo larghi, si restringono fino a diventare attillati e, per qualche motivo, ora indossa anche guanti senza dita.

Peter Griffin è solamente uno fra i nuovi cinque boss dell'Isola insieme a Oscar, Nisha, Montague e Valeria. Una volta sconfitto, ogni boss rilascerà un medaglione della Società che permetterà di rigenerare più velocemente gli scudi in partita. "La Società" è il vero nemico dei giocatori in questa stagione: muove i fili dietro le quinte e ha preso Bananita contro la sua volontà. Per contrastarla, i giocatori potranno prendere il treno dell'isola, modificare le loro armi e usare uno "scudo balistico" e al tempo stesso sparare con una pistola.

Non solo. Più avanti nel corso della stagione (che terminerà l'8 marzo), i giocatori potranno anche usare la skin di Solid Snake della serie Leggende dei videogiochi, oltre a quelle di Alan Wake, Jill Valentine di Resident Evil e Master Chief di Halo.

Per quanto riguarda, invece, i panorami della nuova mappa troviamo il bioma Chaparral a ovest, che contiene l'elegante porto turistico di Riviera Raffinata; la Residenza del Ribelle nella foresta boreale del nord-ovest dove si trova una villa abbandonata; e la Stazione Centrale di Rotaie Rischiose dove si può prendere il treno - e anche combattere a bordo - per raggiungere alcune parti dell'isola. A est, invece, ci sono i biomi tundra boreale e neve boreale, che comprendono il villaggio alpino di Versante Velato e l'elaborato Hotel Gran Ghiacciaio.

Per quanto riguarda i nuovi veicoli, i giocatori trovano il SUV Grandeur TrailSmasher, l'auto sportiva Scorpion e le carrozzerie Octane, Cyclone, Jäger 619 o Lamborghini Huracán STO di Rocket League (ma solo se giocano con lo stesso account Epic in cui hanno sbloccato queste skin). Tante novità anche sul fronte delle armi perché, oltre allo scudo balistico che comprende in sé una pistola e che conferisce molta più protezione, il Capitolo 5 introduce il fucile a pompa Martello, il fucile pesante automatico Frenesia, il fucile d'assalto Nemesi, il fucile d'assalto Percussore, la mitraglietta a raffica Tuono, la mitraglietta Iper, il fucile di precisione Mietitore e la pistola Ranger.

Adesso le armi si possono anche modificare. Nei caveau si trovano i banchi mod, con mod disponibili per molte armi in cambio di lingotti. Ad esempio, si possono aggiungere mod che riducono il rinculo, aumentano la capacità del caricatore e altro ancora. Le armi equipaggiano già di per sé un certo numero di mod a seconda del loro livello di rarità. Se sono di rarità non comune, hanno già una mod. Se sono rare, hanno due mod. Rarità epica, tre mod. Leggendaria, quattro.

Le Bacche fluide, invece, fanno recuperare parte dello scudo a sé e ai compagni vicini. Il momento migliore per mangiare Bacche fluide è prima di un salto, perché conferiscono anche un effetto temporaneo di bassa gravità (con immunità ai danni da caduta). Inoltre, Medikit e pozioni scudo ora ripristinano le energie in modo diverso. I giocatori non dovranno più stare fermi per curarsi e ricaricare gli scudi, ma potranno muoversi, seppure lentamente, durante il ripristino.

E ancora, quando si rianima un compagno di squadra e ci si porta accidentalmente fuori portata, il timer di rianimazione si ridurrà lentamente anziché azzerarsi all'istante. Al posto degli incarichi giornalieri, poi, i giocatori troveranno i nuovi incarichi Partita: All'inizio di ogni partita, infatti, ai giocatori verrà presentata una scelta di tre incarichi Partita che scadono alla fine della partita. Gli incarichi Partita sono personali per ciascun giocatore, e i compagni non possono contribuire per farli progredire (gli incarichi Partita sono ottimizzati per essere completabili da un giocatore da solo), con obiettivi bonus che si azzereranno ogni giorno per ricompensare il giocatore con PE aggiuntivi.

Epic Games ha migliorato anche le animazioni con motion matching e layering procedurale, che si aggiungono a nuove animazioni basate sulla fisica per quanto riguarda i deltaplani e altri oggetti di gioco.