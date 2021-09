Fortnite Capitolo 2 - Stagione 7 agli sgoccioli: ecco quando parte Operazione: Cieli di fuoco

"Operazione: Cieli di fuoco", l'evento che terminerà il Capitolo 2 - Stagione 7 di Fortnite, avrà luogo alle 22:00 ora italiana del 12 settembre come spiega Epic Games sul proprio blog. La Stagione 7 ha visto come tema centrale l'invasione aliena dell'isola e ora è arrivato il momento di mettervi fine, con il botto.

"Ora che la Nave madre ha preso di mira la base segreta dell'Ordine Immaginario a Podere Pannocchia, Slone ha escogitato un piano per mettere fine all'Invasione una volta per tutte. Hai risposto alle sue chiamate, hai lavorato come agente sotto copertura per l'OI... ora è il momento di infiltrarti nell'Ultima Realtà e porre fine all'occupazione aliena. Entra in una squadra d'assalto e intrufolati a bordo della Nave madre per consegnare agli Alieni invasori l'ultimo messaggio dell'OI".

La playlist dell'evento Operazione: Cieli di fuoco sarà disponibile 30 minuti prima dell'inizio per consentire ai giocatori di prenotare il proprio posto nella missione. "Puoi partecipare all'evento con una lobby completa di 16 amici" fa sapere Epic Games.

A partire dal 9 settembre alle 16:00 ora italiana i distributori automatici e gli abitanti dell'Isola abbasseranno i prezzi di merci e servizi. "Raccogli i lingotti e spendili tutti prima che la tua scorta si azzeri nella Settimana Selvaggia Reparto occasioni di questa stagione" consiglia la software house.

Un nuovo incarico leggendario vi ricompenserà per aver svuotato le scorte di lingotti con gli ultimi PE per completare il Pass battaglia. Inoltre, tutte le Stelle della battaglia e i Manufatti alieni non reclamati alla fine del Capitolo 2 - Stagione 7 verranno automaticamente riscattati per ricompense e stili a partire dai primi sblocchi disponibili.

Anche gli incarichi di Superman devono essere completati entro il 12 settembre alle 22:00. Gli incarichi non compresi nel Pass battaglia, come quelli per LeBron James o Vox il Cacciatore, verranno mantenuti nella prossima stagione.