Fortnite: anche Obi-Wan Kenobi nel battle royale di Epic, ecco quando

Direttamente da Star Wars, il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi sta per arrivare nel mondo di Fortnite. Il suo debutto coincide con l'imminente lancio dell'omonima miniserie su Disney+, in maniera simile a quanto fatto da Epic Games per altri eroi provenienti dai franchise più iconici. Obi-Wan diventa un personaggio giocabile del popolare sparatutto, acquistabile nel Negozio oggetti e protagonista di un esclusivo evento che permetterà ai giocatori di ottenere il suo costume.

Obi-Wan approda nel colorato mondo di Fortnite

Da venerdì 27 maggio, alle ore 2:00, il costume di Obi-Wan Kenobi sarà disponibile all'interno del Negozio oggetti di Fortnite. La skin dedicata al Maestro Jedi arriva con un dorso decorativo (Kit per deserto), un piccone (Lama di Obi Wan), un deltaplano (Intercettatore Jedi) e un'esclusiva emote (Messaggio di Obi-Wan), tutti oggetti che potranno essere acquistati singolarmente o come parte del bundle Obi-Wan Kenobi - quest'ultimo include anche una schermata di caricamento.

"La strada è davanti a te, ma non dovrai percorrerla da solo nella Coppa Obi-Wan Kenobi". Come già accaduto per altri eroi, anche Obi-Wan è protagonista di un evento a tempo limitato che invita i giocatori di Fortnite a competere nella modalità Battaglia Reale a coppie. Accessibile da poche ore, la Coppa offre ai partecipanti una chance di ottenere la skin di Obi-Wan e il suo dorso decorativo in anticipo. "E sì, le spade laser e i fucili blaster E-11 torneranno in questa Coppa!".

I concorrenti della Coppa Obi-Wan Kenobi possono giocare fino a 10 partite in una finestra temporale di 3 ore - c'è uno 'slot' per ogni regione; gli orari, specifica Epic, possono essere consultati nella scheda Competi del gioco. Sul sito ufficiale di Fortnite trovate tutti i dettagli relativi al punteggio e al piazzamento in partita - una Vittoria Reale vale 25 punti.

Per partecipare al torneo, i giocatori devono aver attivato l'autenticazione a due fattori e verificato il proprio account Epic, oltre a possedere un livello account pari a 50 o superiore.