Forspoken: su PC con tecnologia anti-tamper Denuvo

L'atteso Action RPG Forspoken su PC sarà accompagnato da Denuvo. Lo conferma la pagina Steam del gioco, dove si sottolinea che il DRM adottato sarà esterno rispetto allo stesso servizio di Valve. Denuvo è considerata come una delle tecnologie di protezione anti-pirateria più invasive, secondo alcuni problematica anche sul piano delle prestazioni.

Forspoken è uno dei titoli più attesi di questa prima parte di anno e arriverà il prossimo 24 gennaio su PlayStation 5, oltre che su PC. Il gioco usa il motore grafico Luminous, è prodotto da Square Enix e sviluppato dal team interno Luminous Productions.

Nei giorni scorsi ne è stata rilasciata una demo pubblica che non ha completamente raccolto i favori del pubblico. Secondo i giocatori, ci sarebbero delle fastidiose limitazioni tecniche e, complessivamente, il comparto grafico risulterebbe datato. Square Enix ha promesso che ascolterà i feedback e provvederà a dotare il gioco delle correzioni necessarie per fornire un risultato complessivo migliore quando Forspoken sarà disponibile nella versione finale.

L'action RPG, che ad oggi ha subito ben due posticipi, vede come protagonista Frey, l'eroina che da New York si ritrova catapultata nel magico mondo di Athia. Grazie a Cuff, un bracciale senziente, Frey acquisisce l'abilità di lanciare potenti incantesimi e di utilizzare la magia per spostarsi agilmente nelle vaste lande di Athia. Presto la protagonista entrerà in contatto con la popolazione locale, così come conoscerà gli antagonisti di turno: parliamo delle Tantha, matriarche corrotte che scatenano la propria malvagità ai danni degli abitanti di Athia.

Durante la sua missione di recupero, la protagonista esplorerà le terre selvagge e si scontrerà con mostri affetti dalla corruzione. Il sistema di combattimento sarà basato su combo come per Devil May Cry, mentre inventario e rifugi permetteranno al giocatore di dotare Frey di ciò che serve per affrontare l'avventura. I giocatori potranno personalizzare una vasta serie di abilità che si adattano a vari stili di gioco, mentre le abilità di tipo parkour permetteranno a Frey di attraversare velocemente l'open world. Qui ulteriori dettagli su Forspoken.