Final Fantasy VII Remake: svelati i requisiti PC, Square Enix fa dietrofront sul prezzo?

Presentato in occasione dei TGA 2021, Final Fantasy VII Remake Intergrade è l'ultima edizione del jRPG progettata per PC. Il gioco, che condivide il nome con la controparte PS5, ha già fatto discutere per il prezzo con cui verrà rilasciato in esclusiva su Epic Games Store: la versione PC di Intergrade sarà infatti venduta a 79,99 euro, proprio come Forspoken, altra grande produzione targata Square Enix. Tuttavia, sembra che il publisher nipponico abbia cambiato i piani in corsa.

Final Fantasy VII Remake: cosa serve per farlo girare su PC

Vista l'imminente release, Square Enix prepara i giocatori PC svelando i requisiti di sistema di Final Fantasy VII Remake Intergrade. Il porting non è molto esigente e per la riproduzione a 30 FPS basteranno un Intel Core i5-3300 (o un AMD FX-8350) e una scheda video con 3 GB di VRAM, come una GeForce GTX 780 o una Radeon RX 480. L'unico requisito ostico è rappresentato dallo spazio richiesto l'installazione: i giocatori dovranno liberare ben 100 GB sui propri hard disk.

Chi soddisferà i requisiti raccomandati, che includono 12 GB di RAM e l'utilizzo di una scheda video con 8 GB di memoria dedicata, potrà riprodurre Intergrade in 4K e raggiungere un frame rate massimo di 120 FPS. Questa edizione del remake supporta inoltre l'HDR e consente ai giocatori di utilizzare un controller - tramite le API XInput e DirectInput. A quanto pare non esiste un'opzione che permetta lo sblocco del frame rate, ma il problema potrebbe essere risolto da una mod non ufficiale.

Requisiti minimi

OS: Windows 10 64 bit (versione 2004 o successiva)

CPU: Intel Core i5-3330 / AMD FX-8350

RAM: 8 GB

Spazio libero necessario: 100 GB

DirectX: Versione 12 o successiva

GPU: GeForce GTX 780 / Radeon RX 480 (3GB VRAM)

Requisiti consigliati

Per la riproduzione a 2560x1440 (Max: 3840x2160)

OS: Windows 10 64 bit (versione 2004 o successiva)

CPU: IntelCore i7-3770 / AMD Ryzen 3 3100

RAM: 12 GB

Spazio libero necessario: 100 GB

DirectX: Versione 12 o successiva

GPU: GeForce GTX 1080 / Radeon RX 5700 (8GB VRAM)

Ricordiamo che, proprio come la versione PS5, Final Fantasy VII Remake Intergrade introduce una Photo Mode e l'espansione FF7R EPISODE INTERmission, un DLC narrativo che introduce il personaggio di Yuffie Kisaragi - che nel gioco originale compare solo dopo gli eventi di Midgar.

Il porting PC dell'acclamato remake arriva con oltre un anno e mezzo di ritardo rispetto al lancio avvenuto in esclusiva temporale su PS4. Ciononostante, qualche giorno fa FF VII Remake Intergrade era stato catalogato da Epic Games Store (che detiene l'esclusività) con un prezzo consigliato di 79,99 euro. Una mossa che non è stata affatto apprezzata dai giocatori: dopotutto si tratta del rifacimento di un capolavoro del passato, convertito a sua volta in un porting.

Al momento, misteriosamente, il suddetto prezzo non viene più riportato su Epic Games Store. Sembra che Square Enix abbia avuto dei ripensamenti, rimuovendo in extremis il prezzo di vendita di Intergrade in vista di un eventuale abbassamento. Il publisher sarà stato influenzato dalle polemiche dei giocatori? Non ci è dato saperlo ed è probabile che quei 79,99 euro possano riapparire da un momento all'altro sulle pagine dell'EGS.