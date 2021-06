Final Fantasy IX: il capolavoro di Square diventa una serie animata

Per la prima volta, l'intramontabile Final Fantasy IX verrà adattato in una serie animata. Lo annuncia il produttore Cyber Group Studios, uno dei più grandi distributori di serie animate per ragazzi e famiglie: la compagnia francese ha appena stipulato un contratto con Square Enix per trasformare il gioco di ruolo in uno show destinato ai bambini. La produzione della serie verrà inaugurata tra la fine dell'anno e l'inizio del 2022.

Final Fantasy IX approderà sul piccolo schermo

"Siamo onorati ed entusiasti di poter partecipare insieme ai nostri amici di Square Enix a questa grande avventura", hanno dichiarato Pierre Sissmann, presidente del CdA e CEO di Cyber Group Studios, e il direttore operativo Dominique Bourse.

L'annuncio è stato diffuso poche ore fa da Cyber Group: la serie ispirata a Final Fantasy IX sarà prodotta negli studi di Parigi e Roubaix, in Francia. La compagnia non si occuperà solo dello sviluppo dello show televisivo, ma anche della distribuzione mondiale e delle attività di licenza. La serie TV è destinata ad un pubblico di bambini - idealmente, tra gli 8 e i 13 anni -, ma si rivolgerà anche ai videogiocatori, che ritroveranno lo stesso mondo e gli eccentrici personaggi che avevano reso celebre il nono capitolo della saga jRPG.

Square Enix, infatti, supervisionerà l'intero progetto per assicurarsi che l'adattamento possa soddisfare anche i fan del franchise. L'universo del gioco resterà inalterato, ma non mancheranno elementi originali aggiunti dal team produttivo di Cyber Group.

"Poter raggiungere per la prima volta con una serie animata centinaia di milioni di fan in tutto il mondo, oltre che un nuovo pubblico formato sia da ragazzi che da adulti, è una grandissima sfida che ci riempie di orgoglio", ha dichiarato Dominique Bourse. "È un sogno che si avvera per i nostri team in Francia e Stati Uniti, e già non vediamo l'ora di creare un'opera di intrattenimento grandiosa nel rispetto di questo fantastico brand".

Ricordiamo che Final Fantasy IX è stato sviluppato e pubblicato da Square nel 2000. Il nono capitolo della serie ruolistica è stato l'ultimo prodotto per PlayStation: il debutto è avvenuto sulla prima console di Sony, ma il gioco è stato rilanciato nel 2010 per PS3 e PSP e, nel 2012, per PS Vita. Nel 2016 è stata la volta del porting per PC e per i dispositivi iOS e Android, mentre l'ultima riedizione è stata rilasciata su Xbox Live e Nintendo eShop nel 2019.

Non sappiamo quanti episodi o stagioni sono stati ordinati, né conosciamo la finestra di lancio dello show televisivo. Seguiremo eventuali sviluppi sulla serie di Final Fantasy IX.