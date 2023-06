Final Fantasy in stile Call of Duty? Un'idea interessante per il vicepresidente di Square Enix

Durante un'intervista con Jason Schreier di Bloomberg, Yoshinori Kitase ha discusso della flessibilità di Final Fantasy. Secondo il vicepresidente di Square Enix il franchise si adatta agevolmente a diversi generi e sarebbe aperto a un gioco ispirato a Call of Duty, uno dei franchise più discussi nell'ultimo anno.

Che sia chiaro, quelle di Yoshinori sono dichiarazioni che sottolineano l'apertura dello studio a qualsiasi idea piuttosto che bocciarla a priori, ma non indicano in alcun modo l'arrivo di un FPS ambientato nell'universo di Final Fantasy. Tuttavia, il dirigente si è espresso in maniera più specifica proprio sullo sparatutto di Activision.

"In Call of Duty usano tutte queste armi moderne, ma quando ci pensi, è un piccolo gruppo di persone che viaggiano per salvare il mondo, questo è molto Final Fantasy" ha detto ridendo. Un pensiero conseguente al cambio generazionale e alle diverse fasi di Final Fantasy che hanno visto un adattamento costante alla nuova utenza.

Yoshinori ha preso in esempio il sistema di combattimento, che è passato da una struttura a turni in cui si controlla un gruppo di personaggi, a una action in cui il personaggio utilizzato dal giocatore è uno soltanto. Per questo ha detto di essere aperto a nuove idee, le quali ritiene arriveranno proprio dalle nuove generazioni assunte in azienda piuttosto che dai veterani che hanno lavorato al franchise dalla sua nascita.

Ha anche chiarito che i giocatori di Final Fantasy sono abituati a cambi piuttosto radicali del gioco e, seppur ogni titolo presenti differenze talvolta marcate, è uno degli aspetti che lo pone sempre al passo coi tempi e degno di interesse. Quindi sarebbe così assurdo vedere un Final Fantasy in veste di sparatutto?

Secondo Yoshinori no. Gli elementi distintivi di un Final Fantasy sono altri, come "una storia epica e la presenza dei cristalli" che caratterizzano ogni capitolo della serie, incluso il nuovo Final Fantasy XVI. Di conseguenza, ritiene che qualsiasi gioco presenti queste componenti può essere considerato un vero e proprio Final Fantasy.