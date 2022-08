FIFA 23, EA Games rilascia tutti i dettagli sulla modalità Carriera con un lungo video

EA Games ha rilasciato un lungo video gameplay del nuovo FIFA 23. Il filmato da ben 7 minuti si concentra sulla modalità Carriera che introdurrà numerose novità mai viste prima. Il gioco arriverà sugli scaffali il 30 settembre, ma nel frattempo la software house ha svelato tutti i dettagli che troveremo nel nuovo titolo.

FIFA 23 sarà l'ultima iterazione del gioco di calcio a riportare la licenza ufficiale della FIFA, ma questo non ha frenato gli sviluppatori dall'introdurre un gran numero di nuove funzionalità. Tra queste vi è l'HyperMotion di nuova generazione che fornisce oltre 6.000 animazioni realistiche catturate direttamente dalle partite reali.

Il gioco, inoltre, propone per la prima volta il calcio femminile per club, inclusa una doppia Coppa del Mondo FIFA. Il tutto andrà chiaramente in aggiunta ai contenuti tradizionali come FUT, Volta Football e la modalità Carriera. È proprio su quest'ultima che gli sviluppatori si sono concentrati maggiormente come dimostrano i nuovi contenuti e le nuove funzioni.

Innanzitutto, per la prima volta sarà possibile designare un allenatore tra quelli reali come Antonio Conte o Pep Guardiola. Questi potranno essere assegnati sia al club che allenano attualmente, sia ad un club diverso o perfino ad una squadra personalizzata generata dal giocatore.

Altra novità sostanziale sarà Playable Highlights, ovvero la possibilità di intervenire solo nei punti salienti di una partita (come calci di punizione o rigori) generati dinamicamente in modo da rendere ogni partita più rapida, ma senza rinunciare alla possibilità di influenzarne direttamente il risultato. Si tratterà solo di un'aggiunta alle opzioni precedenti per affrontare le varie partite: "La nuova esperienza è disponibile insieme a tutte le altre opzioni precedenti di progressione per le partite, questo significa che potrai scegliere comunque di giocare la partita completa, utilizzare Sim To End o Interactive Sim".

Tra le novità più interessanti, però, c'è sicuramente il sistema di valutazione della personalità. In sostanza, la personalità del giocatore e quindi l'intera carriera sarà influenzata anche dai comportamenti fuori dal campo. Il sistema assegnerà un punteggio in base alle scelte, come quella di far visita a un compagno infortunato piuttosto che ignorarlo, acquistare un'auto di lusso o effettuare investimenti con il proprio capitale. Secondo EA, questo consentirà di rendere ogni esperienza in modalità Carriera diversa da quella precedente.

Ciliegina sulla torta, se proprio la maglia della vostra squadra del cuore quest'anno non vi soddisfa, la terza maglia personalizzabile corre in vostro aiuto. Sarà possibile scegliere l'aspetto sia della terza divisa del club che quella del portiere, permettendovi di riparare a certi schiaffi alla tradizione di alcuni designer.