FIFA 22: EA rimuove Mason Greenwood dopo le accuse di stupro e violenze

Mason Greenwood è stato eliminato dal roster dei calciatori di FIFA 22 dopo l'arresto per stupro e violenze. La versione digitale dell'attaccante del Manchester United, uno dei calciatori attualmente più promettenti del Regno Unito, non risulta più presente in tutte le versioni del noto gioco di calcio (PlayStation, Xbox, PC). Questo riguarda le modalità offline del gioco, mentre Greenwood è ancora ottenibile all'interno del FIFA Ultimate Team.

Mason Greenwood non più presente in FIFA 22 (perlomeno nelle modalità offline)

Questo era successo anche in casi precedenti: la parte online di FIFA, infatti, si basa sul commercio di figurine che rimangono in circolazione anche diversi giorni dopo il momento in cui vengono presi i provvedimenti di esclusione. Questo tipo di misure, anzi, quasi sempre comporta effetti contrari rispetto a quelli desiderati, determinati dalla difficoltà a reperire la relativa figurina. La carta di Greenwood, infatti, viene adesso venduta a cifre tra i 5.000 e i 10.000 Crediti FUT, un valore di gran lunga superiore a quello regolare.

Greenwood è stato arrestato il 30 gennaio per sospette violenze nei confronti della fidanzata. In una dichiarazione, il Manchester United ha affermato di "non perdonare la violenza di alcun tipo" e ha confermato che Greenwood non tornerà ad allenarsi o a giocare partite fino a nuovo avviso.

Non è la prima volta che sentiamo di una decisione di EA di questo tipo. Anche il difensore del Manchester City Benjamin Mendy è stato rimosso dal gioco dopo essere stato accusato di stupro e aggressione sessuale. Anche il quel caso, il valore della carta del giocatore aumentò considerevolmente.