Far Cry, due nuovi giochi in cantiere: uno single player e uno multiplayer

Stando a quanto riportato da Insider Gaming, due fonti interne ad Ubisoft avrebbero rivelato interessanti dettagli sul futuro della serie Far Cry. Entro il 2025, data naturalmente provvisoria, la software house dovrebbe pubblicare ben due titoli dedicati alla saga: uno incentrato sull'avventura per giocatore singolo, l'altro dedicato al multiplayer.

Le informazioni sono piuttosto dettagliate: sembra che il nuovo capitolo single player - che chiameremo Far Cry 7 per convenzione - sarà ambientato nella remota Alaska dove il giocatore sarà messo alla prova contro la natura selvaggia estrema.

Il titolo dovrebbe mantenere alcune delle caratteristiche tradizionali della serie, come il sistema di loot e gli incarichi. In particolare, la testata sarebbe entrata in possesso di alcuni screenshot. Anche se non ha potuto rendere pubbliche le immagini, IG descrive le scene nelle quali compaiono casse saccheggiabili, zone di estrazione ed altro ancora. Sembra che Far Cry 7 introdurrà anche un sistema di permadeath e di zaini.

È interessante notare che secondo le indiscrezioni, il principale avversario del gioco dovrebbe essere rappresentato proprio dall'ambiente. Condizioni metereologiche, fauna selvatica e risorse sarebbero al centro dell'avventura, mentre i personaggi che ci troveremo ad affrontare farebbero solo da cornice.

Per quanto riguarda la proposta multiplayer i dettagli sono decisamente pochi. Sul titolo non si hanno informazioni, ma l'ambientazione dovrebbe essere la medesima. Stando alle parole delle fonti, infatti, i due giochi avrebbero dovuto essere uno solo, sotto la guida di Day Hay con nome in codice Project Talisker.

Tuttavia, quando Hay ha lasciato la società per entrare in Blizzard, Ubisoft avrebbe optato per separare le due componenti e proporre due titoli standalone. Attualmente, Project Blackbird sarebbe il nome in codice del nuovo capitolo single player, mentre Project Maverick quello multigiocatore.