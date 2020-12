Fall Guys ringrazia i suoi (tantissimi) fan con un nuovo costume natalizio

Se non avete sentito parlare di Fall Guys: Ultimate Knockout, vi siete persi uno dei principali fenomeni videoludici del 2020. Dal gameplay semplicissimo e adrenalinico, ha avuto il merito di declinare alcuni meccanismi di gioco dei sempre più popolari Battle Royale in chiave umoristica e, soprattutto, senza contenuti violenti.

Fall Guys: Battle Royale senza violenza

Lo hanno giocato praticamente tutti gli influencer più popolari di Twitch, e anche alcune celebrità: ricordo di aver seguito in maniera molto divertita, ad esempio, Charles Leclerc. Al punto chela sua community è esplosa e le vendite su Steam e su PlayStation Store sono cresciute esponenzialmente.

Proprio per ringraziare la community, il team di sviluppo di Mediatonic e il produttore Devolver Digital hanno rilasciato un nuovo costume da usare in-game che rimanda alle festività natalizie che ci apprestiamo (purtroppo in forma ridimensionata) a vivere. Il costume è presentato con il nuovo trailer del gioco dove viene indossato dalla mascotte Bean. "Grazie a tutti coloro che hanno supportato e giocato al nostro gioco in questo folle anno e un augurio di buone vacanze in sicurezza!" scrive il team di Fall Guys.

In Fall Guys si gioca insieme a un massimo di 60 giocatori che competono tutti per finire un percorso ad ostacoli in cui solo un certo numero di giocatori si qualifica per il round della sfida successivo. Tutti i dettagli su Fall Guys si trovano qui.