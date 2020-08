Fabio Rovazzi nuovo personaggio giocabile in Call of Duty Modern Warfare

Fabio Rovazzi, noto youtuber e cantante italiano, ha prestato il proprio volto per la modellazione del nuovo Operatore per la modalità multiplayer di Call of Duty Modern Warfare introdotto con la Stagione 5. Rovazzi interpreta "Morte", il cui nome reale è Sergio Sulla, un appassionato di Western che rappresenta un omaggio all'immortale Sergio Leone.

Fabio Rovazzi in Call of Duty Modern Warfare

Morte è un ex membro del 9° Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”, il reparto di maggiore tradizione delle forze speciali italiane. Manca ancora l’ufficializzazione, ma Rovazzi aveva anticipato su Instagram la sua partecipazione al progetto. Inoltre, ha già collaborato in passato con Call of Duty promuovendo il gioco insieme a Gianni Morandi (video in basso).

Non è la prima volta, inoltre, che noti influencer hanno prestato il proprio volto a personaggi di Call of Duty Modern Warfare: è successo infatti con Alex Zedra, Jade Struck e Tony Sentmanat.

Naturalmente l'operatore italiano rappresenta solamente una delle tante novità della Stagione 5 che, tra le altre cose, vedono i nuovi Games of Summer dove, per la prima volta in Call of Duty, i giocatori hanno l'opportunità di rappresentare la propria nazione. Ci sono anche nuove armi e nuovi contenuti per la modalità Battle Royale Warzone. L'apprezzata modalità Scontro, inoltre, sarà disponibile gratuitamente con una nuova playlist Torneo nel weekend che va dal 28 agosto al 2 settembre. Altri dettagli sulla Stagione 5 si trovano sul blog ufficiale.