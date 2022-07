Elden Ring: un giocatore è riuscito a completarlo in due ore e mezza senza ricevere un singolo colpo

Nei giochi di FromSoftware solitamente si trova un primo boss praticamente impossibile da sconfiggere, messo lì per trasmettere sin da subito quanto siano difficili i titoli di genere "soulslike". Quasi tutti i giocatori saltano questo confronto ma i pochissimi che lo affrontano, e portano vittoriosamente a compimento lo scontro, ricevono delle ricompense notevoli. Il primo boss, infatti, è sempre molto difficile da sconfiggere, ma non impossibile.

Nel caso di Elden Ring il primo boss risponde al nome di Grafted Scion e i giocatori che riescono a sconfiggerlo al primo tentativo ricevono degli armamenti notevoli, che facilitano la progressione nel resto del gioco. Tra questi, un'arma e uno scudo con alcune proprietà interessanti. Lo streamer Ainrun ha portato a termine la sua speedrun di Elden Ring in due ore e mezza, affrontando per prima cosa proprio Grafted Scion.

Ainrun ha completato la speedrun senza subire un solo colpo e senza salire mai di livello. Naturalmente, un'impresa del genere prevede un'abilità molto alta in Elden Ring, e la conoscenza di tutti i meandri del gioco. Normalmente, infatti, Elden Ring si termina in circa 50 ore, ma i completisti possono impiegare fino a 120 ore per esplorare tutte le attività di gioco.

"Ho passato molto tempo a esercitarmi, cercando tutte le opportunità che il gioco concede", ha detto Ainrun in un'intervista a Kotaku. "Sono stato anche motivato dal fatto che la maggior parte degli altri giocatori salta questo boss. Secondo me, una ‘challenge’ run come quella che ho fatto dovrebbe essere impegnativa, quindi usare le scorciatoie non ha davvero senso".

This was how the earlier attempt ended btw pic.twitter.com/RHJtbXw5Mh — Ainrun (@Ainrun_ttv) July 10, 2022

Ainrun, infatti, è molto lontano dal record di tempo per una speedrun in Elden Ring. Ci sono, infatti, dei giocatori che completano il soulslike anche in meno di 10 minuti, ma utilizzano exploit che consentono di 'saltare' piccole o grandi sezioni del gioco e arrivare rapidamente alle battute conclusive. Ainrun non ha voluto utilizzare questo tipo di scorciatoie, e anzi ha affrontato una delle sfide più complicate in assoluto in Elden Ring, ovvero il combattimento nelle battute iniziali con Grafted Scion.

Quando i giocatori vengono sconfitti da questa creatura, finiscono in un burrone, incontrano Melina e avanzano attraverso un livello tutorial molto più gestibile prima di entrare nella prima area di gioco vera e propria. Una morte, dunque, necessaria per poter proseguire nell'avventura, nel pieno spirito dei soulslike. Per poter affrontare e sconfiggere Grafted Scion, Ainrun ha impiegato una tecnica molto particolare, riuscendo a bloccare il nemico in modo da poter mantenere le distanze e attaccarlo quando era fuori combattimento.

Elden Ring è il gioco più venduto del 2022, secondo la società di ricerca NPD Group. Inoltre, è stato il gioco con i maggiori incassi in quattro dei primi cinque mesi in cui è stato disponibile sul mercato. È il più venduto anche a giugno 2022.

All'inizio della scorsa settimana, il produttore di Elden Ring, Bandai Namco, ha confermato di essere stato preso di mira da un attacco informatico con cui gli hacker hanno avuto accesso a informazioni riservate custodite sui propri server.