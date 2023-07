EA Sports FC 24: trailer di annuncio e copertina ufficiale per l'erede di FIFA

EA Sports ha presentato la copertina di EA Sports FC 24 Ultimate Edition, con alcuni dei migliori giocatori attuali presenti insieme alle leggende del passato del calcio. La copertina ricca di stelle segna una nuova era per EA Sports che in passato, per i vari FIFA, aveva scelto solo una, o comunque poche, star di copertina.

Ecco anche il trailer di annuncio ufficiale del gioco, interamente realizzato con il motore Frostbite. Le immagini sono accompagnate dalla voce di Daniel Kaluuya, attore, produttore e scrittore vincitore di un premio Oscar. Inoltre, EA Sports prevede uno speciale evento livestream il 13 luglio, il quale includerà un discorso principale da parte di portavoce esecutivi e di ospiti speciali, i dettagli sul prossimo titolo EA Sports FC 24 e rivelerà l'atleta di copertina della Standard Edition. Il livestream inizierà quando in Italia saranno le 18:30.

EA Sports FC 24 rappresenta una transizione molto importante per Electronic Arts, il cui accordo di licenza con la FIFA per poter disporre del nome di quest'ultima all'interno dei propri titoli si è concluso. Il tutto dopo che la serie di giochi di calcio FIFA ha letteralmente fatto la storia dei videogiochi, dall'indimenticabile primo capitolo FIFA International Soccer del 1993 al gioco dello scorso anno, passando per le varie evoluzioni alla grafica e alla tecnologia, così come al gameplay.

Come avveniva di consueto con i FIFA del passato, anche il rilascio di EA Sports FC 24 è previsto per il mese di settembre.