Dying Light 2: ci sarà il crossover con The Walking Dead

Tramite il profilo Twitter ufficiale di Dying Light 2: Stay Human è stato annunciato l'evento crossover con The Walking Dead che vedrà la collaborazione tra Techland e Skybound, la nota casa editrice statunitense di fumetti. A giudicare dall'illustrazione pubblicata su Twitter, sembra che l'espansione farà riferimento non tanto alla serie TV quanto al fumetto di The Walking Dead, che rispetto alla prima presenta differenze significative anche sul piano della storia.

Per il momento non ci sono altri dettagli, se non la garanzia che Techland sta curando con particolare attenzione la fase del post-rilascio di Dying Light 2, un gioco di sopravvivenza a mondo aperto che ha colpito per il suo motore grafico, e non solo. Nuove funzionalità e modifiche al gameplay sono arrivate con le patch rilasciate nel corso di questi mesi, mentre gli eventi come quello di The Walking Dead forniscono ai giocatori ulteriori stimoli a proseguire.

Good Night, Good Luck è stato l'ultimo aggiornamento che ha introdotto nemici più forti, richiedendo al giocatore più abilità nel parkour e nel combattimento. Inoltre, nel 2024 arriverà un ulteriore DLC che espanderà la storia principale, con una nuova mappa e nuove meccaniche di gioco.

Quanto al gioco di base, è stato rilasciato a febbraio 2022 e usa il C-Engine proprietario della stessa Techland.