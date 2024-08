Dragon Age: The Veilguard ha una data d'uscita e un nuovo trailer

BioWare ha annunciato la data di uscita di Dragon Age: The Veilguard e condiviso un nuovo trailer. I giocatori potranno tornare a Thedas il 31 ottobre, a oltre 10 anni dall'uscita di Dragon Age: Inquisition. Il titolo sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Dragon Age: The Veilguard ci permette di vestire i panni di Rook, un personaggio che sarà possibile creare da zero e che avrà il compito di salvare Thedas dai dei elfici insieme a un gruppo di amici-guerrieri (Bellara, Davrin, Emmrich, Harding, Lucanis, Neve e Taash) con capacità combattive peculiari.

BioWare ha annunciato Veilguard nel 2018, ma per anni ha mantenuto il riserbo sul progetto. Lo sviluppo è stato a dir poco caotico, con alcune defezioni di spicco tra cui il direttore generale Casey Hudson, il produttore esecutivo Mark Darrah, il direttore di produzione Mac Walters e il produttore creativo senior Matt Goldman. Anche diversi dipendenti, tra cui alcuni veterani di BioWare, sono stati licenziati.

Il gioco doveva chiamarsi Dreadwolf e, inizialmente, prevedeva anche una modalità multiplayer che, dopo l'insuccesso di Anthem, è stata cancellata nella speranza di ottenere il successo riscosso da altri titoli single-player prodotti da EA, come Jedi: Fallen Order. Parallelamente all'annuncio, BioWare ha rilasciato su Steam anche i requisiti minimi e consigliati del gioco su PC:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: 64 bit Windows 10/11

Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X* (vedere note)

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X

DirectX: Versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto; le CPU AMD su Windows 11 richiedono l'AGESA V2 1.2.0.7

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: 64 bit Windows 10/11

Processore: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X* (vedere note)

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT

DirectX: Versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto; le CPU AMD su Windows 11 richiedono l'AGESA V2 1.2.0.7

Dragon Age: The Veilguard sarà basato su API DX12, ma BioWare non ha rivelato se il gioco sfrutterà il ray tracing. Non sappiamo nemmeno se ci sarà il supporto per NVIDIA DLSS, AMD FSR o Intel XeSS al momento.