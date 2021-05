Dopo 18 anni, Microsoft sistema la grafica di Halo per PC

La conversione originale di Halo: Combat Evolved per PC, rilasciata nel 2003, era ben fatta, ma allo stesso tempo presentava dei difetti abbastanza fastidiosi per i combattimenti e delle texture di qualità decisamente bassa. I fan hanno dovuto aspettare un bel po' perché Microsoft si decidesse a porre rimedio a questi problemi, ma finalmente, all'alba del 2021, lo ha fatto.

Master Chief Collection: arrivano i miglioramenti alla grafica

Curiosamente i miglioramenti non arrivarono neanche con la versione del 2014 inserita nella Master Chief Collection. Oltre alle texture, si tratta di nuovi shader trasparenti ed effetti di bump mapping che migliorano la resa delle texture stesse.

Inoltre, per i giocatori non ci sono solamente benefici visivi ma anche al gameplay vero e proprio. Gli scudi dei nemici cambieranno aspetto man mano che verranno colpiti, il che trasmetterà al giocatore informazioni sul loro stato di salute. Alcuni modelli poligonali, inoltre, sono stati cambiati in modo da rispecchiare più fedelmente le controparti originali: si tratta del Capitano Keyes e dei campi anti-gravitazionali dei veicoli Spirit.

I miglioramenti per il momento sono disponibili solo nella versione Insider preview della Master Chief Collection e non è dato sapere quando saranno implementati nella versione retail. Ricordiamo che l'ultimo rilascio della MCC è stato quello di Halo 4, avvenuto nella parte finale dello scorso anno. Oltre Halo Combat Evolved e Halo 4, comprende Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST e Halo Reach. Al momento, purtroppo, non è prevista l'aggiunta dell'ultimo capitolo della serie Halo 5: Guardians.