Doom Eternal si può ora ottenere gratis con Amazon Prime Gaming

Ecco un modo per riscattare senza costi aggiuntivi l'ultimo capitolo della moderna serie di Doom, in attesa dell'uscita di Doom: The Dark Ages, prevista per il 2025

Doom Eternal si può adesso riscattare senza costi aggiuntivi, al di là dell'abbonamento, comunque gratuito per 30 giorni, con Amazon Prime Gaming. Per usufruire dell'offerta, bisogna sottoscrivere Amazon Prime e recarsi su questa pagina.

Amazon Prime Gaming è un servizio incluso nell'abbonamento ad Amazon Prime che offre una serie di vantaggi legati al mondo dei videogiochi, tra cui i giochi gratuiti come in questo caso. Quanto a Doom Eternal, uscito nel 2020 incoraggia uno stile di combattimento aggressivo e veloce, dove il giocatore è costantemente in movimento. Invece di cercare copertura, i giocatori devono affrontare i nemici strategicamente per ottenere risorse come salute, armatura e munizioni.

Il tutto è incentrato sulle cosiddette "Glory Kills", esecuzioni spettacolari che possono essere attivate quando i nemici sono feriti. Questi attacchi non solo sono visivamente impressionanti, ma forniscono salute al giocatore. Il gioco, poi, introduce diverse meccaniche di movimento avanzate, come il doppio salto, la corsa (dash) e l'abilità di arrampicarsi su alcune superfici.

E poi Doom Eternal offre un vasto arsenale di armi, ognuna con diverse modalità di fuoco alternative. Tra queste ci sono il Super Shotgun, il Plasma Rifle, il BFG 9000 e la Motosega, che è particolarmente utile per rifornirsi di munizioni. I giocatori affrontano anche i nemici tipici dell'immaginario di Doom, come gli Imp e i Cacodemon, insieme a nuove minacce come i Marauder e i Doom Hunter. Ogni nemico richiede strategie specifiche per essere eliminato.

Doom Eternal è l'ultimo capitolo della serie id Software, in attesa dell'uscita di DOOM: The Dark Ages, che fungerà da prequel rispetto a questi eventi.