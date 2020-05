DooM-chip: un mini-computer per un unico scopo, far girare DooM

Nonostante siano passati quasi 27 anni dal rilascio della versione originale, DooM è ancora un videogioco di attualità (come evidenziato anche dal recente rilascio di DooM Eternal). Rimane un punto di riferimento non solo per i giocatori, ma anche per i programmatori e per i tecnici in generale. Lo sforzo tecnologico fatto dai suoi autori originali è stato preso come fonte di ispirazione nelle generazioni successive e ha portato a progetti senz'altro molto originali, oltre che curiosi, come quella volta che si è cercato di fare girare DooM su un Bancomat.

L'ingegnere grafico e sviluppatore di giochi Sylvain Lefebvre ha cercato di spingersi a uno stadio ancora successivo, realizzando un chip con un unico scopo, far girare il primo livello di DooM. Si tratta di un mini-computer basato sul SoC Altera Cyclone V FPGA. Realizzato da Intel, questo chip punta a fornire risorse di calcolo a costi e consumi particolarmente bassi e spesso viene utilizzato in sistemi con elettronica elementare, ma anche in sistemi di gioco homebrew.

In questo modo DooM non è più un software ma è direttamente integrato nell'hardware e non richiede una CPU. Lefebvre ha comunque dovuto scrivere del codice in Verilog, un linguaggio di descrizione dell'hardware. Afferma che ci sono volute 666 righe di codice per far funzionare il "DooM-Chip", il che sembra assolutamente appropriato per un gioco ambientato nell'inferno e pieno di demoni.

Come si può vedere nel filmato caricato da Lefebvre su Twitter non solo l'esperienza di gioco è limitata a un solo livello, ma non ci sono i demoni e non si spara. Non c'è alcuna finalità ludica nel suo lavoro, dunque, ma è ugualmente interessante per mostrare cosa può fare un chip custom come questo con una buona base di conoscenze di programmazione.

The DooM-chip! It will run E1M1 till the end of times (or till power runs out, whichever comes first).

Algorithm is burned into wires, LUTs and flip-flops on an #FPGA: no CPU, no opcodes, no instruction counter.

Running on Altera CycloneV + SDRAM. (1/n) pic.twitter.com/wd7j4JnfWn — Sylvain Lefebvre (@sylefeb) May 8, 2020

"Quando DooM è stato rilasciato io iniziavo a programmare la grafica" ha detto Lefebvre. "È stata una grandissima fonte di motivazione e ispirazione. E ho dedicato tantissimo tempo alla creazione di livelli e a smanettare con i dump esadecimali in doom.exe/doom.wad. Questa è stata una buona occasione per tornare indietro nel tempo!"

Per il suo progetto ha usato il codice sorgente originale di DooM, insieme al Doom Game Engine Black Book che si può intravedere nel video stesso.