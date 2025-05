Dettagli tecnici sul secondo trailer di Grand Theft Auto VI: acquisizione da PlayStation 5 e mix di gameplay e scene

In concomitanza con la pubblicazione del secondo trailer di Grand Theft Auto VI, Rockstar Games ha fornito specifiche tecniche sulla sua realizzazione. Il filmato è interamente catturato dal motore di gioco su PlayStation 5, ed è composto in parti uguali da sequenze interattive e filmati narrativi, una precisazione che risponde ad alcune osservazioni della community dei giocatori.

Il nuovo trailer fornisce al pubblico una visione più approfondita dell'ambientazione che richiama Vice City e dei personaggi che popoleranno il mondo di gioco. Parallelamente al rilascio, Rockstar Games ha dovuto fornire ragguagli sul processo di produzione del trailer stesso.

Grand Theft Auto VI Trailer 2 was captured entirely in-game from a PlayStation 5, comprised of equal parts gameplay and cutscenes. pic.twitter.com/JWFfVYm3on — Rockstar Games (@RockstarGames) May 7, 2025

Questa puntualizzazione sembra voler chiarire che la qualità grafica e la fluidità mostrate nel trailer sono effettivamente rappresentative di quanto la console di attuale generazione è in grado di elaborare. Le specifiche tecniche diffuse sottolineano la performance raggiunta su hardware standard.

L'intervento di Rockstar si è reso necessario perché in molti hanno criticato il trailer per via della presunta scarsa presenza di gameplay. Tuttavia, la software house intende ogni sequenza a bordo dei veicoli come parte di gameplay, così come le inquadrature con visuale in terza persona.

L'esperienza pregressa con le presentazioni di Rockstar Games, come quelle per Red Dead Redemption 2, suggerisce che il livello di dettaglio grafico e l'atmosfera mostrati nei trailer corrispondono fedelmente alla resa finale del gioco. Non solo nel caso di RDR2 ma un po' con tutti i precedenti giochi Rockstar, non c'è stato un downgrade visivo evidente fra trailer e release finale, come invece spesso accade con molte altre produzioni videoludiche. I fan di Rockstar si fidano perché quel livello di immedesimazione e di dettaglio sfoggiato dai trailer poi lo hanno ritrovato nei videogiochi veri e propri.

Grand Theft Auto VI si prospetta come un successo commerciale inevitabile, un prodotto di punta capace di generare ricavi enormi. La sua vera misura, nel contesto attuale, non sarà la sua capacità di rivoluzionare l'industria – perché il suo impatto destabilizzante si è già verificato – ma se la sua forza propulsiva sarà sufficiente a offrire una boccata d'ossigeno a un settore che, al di là del singolo titolo, affronta sfide complesse e strutturali.

