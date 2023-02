Destiny 2: L'Eclissi, nuovi dettagli in un ViDoc. Potrete 'saltare' la campagna, ma costerà

Sono giorni particolarmente entusiasmanti per i giocatori di Destiny 2. In vista dell'imminente lancio de L'Eclissi (Lightfall), Bungie ha ufficialmente concluso la Stagione dei Serafini con uno spettacolare evento che ha avuto luogo sulla Torre e che, di fatto, ha anticipato ciò che vedremo nella campagna della prossima espansione. Bungie ha colto l'occasione per rilasciare un ViDoc dedicato interamente a Lightfall, nel quale il team sviluppo rivela ulteriori dettagli sulla storia, le armi e le nuove meccaniche di gioco che vedremo nell'add-on.

L'Eclissi: "Nuovi mondi. Nuovi inizi. Nuove fini."

Come da tradizione, prima di rilasciare una nuova espansione di Destiny 2, Bungie ha intervistato i suoi stessi sviluppatori per condividere un'abbondante dose di informazioni su tutto quello che vedremo nell'imminente add-on. Nel caso de L'Eclissi si è parlato molto di Neomuna, la futuristica metropoli di Nettuno presa d'assalto dalla Legione Ombra di Calus, nuovo discepolo del Testimone. Grande attenzione è rivolta anche alla Telascura, il nuovo potere paracausale che i Guardiani impareranno a controllare durante gli eventi di Lightfall.

Grazie al ViDoc abbiamo potuto dare uno sguardo ravvicinato ai due Solcanuvole che incontreremo in quel di Neomuna: parliamo di Nimbus e Rohan. Il primo, il più giovane e 'sfacciato' del duo, sarà anche il mercante di Neomuna e pertanto fornirà taglie e ricompense.

Sul fronte della Legione Ombra troviamo una nuova tipologia di avversario, il Tormentatore, 'programmato' per essere "il nemico più terrificante mai affrontato nell'universo di Destiny". Nelle nuove sequenze di gameplay notiamo che il Tormentatore può afferrare il nostro Guardiano e infliggere un enorme quantitativo di danni; gli sviluppatori lasciano anche intuire che sarà estremamente resistente e che non sarà facile abbatterne uno.

L'Eclissi: la campagna potrà essere 'skippata', ma solo pagando

Nelle ultime ore è stato inoltre pubblicato 'Il settimanale di casa Bungie', ovvero l'ultimo post della rubrica con cui la software house aggiorna la community di Destiny 2 circa le prossime novità dello Shared World Shooter. Il post in questione parla del ViDoc di cui sopra, ma anche degli obiettivi prefissati dal team di sviluppo con Lightfall. È stata inoltre svelata la nuova arma rituale della Stagione 20: Conocchia Eclittica, un falcione da vuoto che sfoggerà perk inediti.

Sul blog di Bungie è stato inoltre trattato un delicato argomento che ha attirato la nostra attenzione. Il developer ha parlato dei cosiddetti incrementatori di livello, ovvero dei 'boost' che consentiranno ai giocatori di ottenere determinati vantaggi all'interno di Destiny 2.

"A partire da L'Eclissi, modificheremo il funzionamento degli incrementatori di livello a pagamento. In particolare, ne introdurremo uno che garantirà il completamento automatico della campagna", si legge nel post. In parole povere, i giocatori avranno la possibilità di saltare la campagna di Lightfall per il personaggio selezionato nella schermata principale.

A dirla tutta, quest'opzione a pagamento verrà resa disponibile solo quando il giocatore avrà completato almeno una volta la campagna. Lo 'skip' semplificherebbe, quindi, l'avanzamento nel gioco per tutti coloro che gestiscono più di un personaggio in Destiny 2.

Bungie rinnova la collaborazione con SteelSeries

In occasione del lancio globale di Destiny 2: L'Eclissi, Bungie ha deciso di rinnovare la collaborazione con SteelSeries, storico produttore di periferiche PC che dedicherà una nuova serie di prodotti al popolare sparatutto online. Parliamo di nuove cuffie e mouse da gaming, ma anche mousepad e copri-levette analogiche per i fan dei controller.

I nuovi prodotti della collezione 'Lightfall Edition' di SteelSeries sono ora disponibili sul sito ufficiale del produttore, su KontrolFreek.com e su BungieStore.com. Ecco l'elenco completo delle periferiche e degli accessori con i relativi prezzi europei:

Headset wireless Arctis 7+ | Edizione Destiny 2: L'Eclissi - €199,99

| Edizione Destiny 2: L'Eclissi - €199,99 Mouse da gaming wireless Aerox 5 | Edizione Destiny 2: L'Eclissi - €159,99

| Edizione Destiny 2: L'Eclissi - €159,99 Mousepad QcK Prism XL | Edizione Destiny 2: L'Eclissi - €69,99

| Edizione Destiny 2: L'Eclissi - €69,99 Nova Booster Pack | Edizione Destiny 2: L'Eclissi - €34,99

| Edizione Destiny 2: L'Eclissi - €34,99 Copri-levette analogiche KontrolFreek | Edizione Destiny 2: L'Eclissi – NA: €23,00

"Il Testimone e il suo nuovo Discepolo sono qui. Affronta un viaggio che ti consentirà di affacciarti sulla trama della realtà, di svelarne i misteri e di alterarla a tuo piacimento. Padroneggia questo nuovo potere e unisci le tue forze a quelle degli altri guardiani per trionfare anche quando tutto sembra perduto", ricordiamo che Destiny 2: L'Eclissi debutterà il 28 febbraio.