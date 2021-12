Destiny 2, al via l'evento dei 30 anni di Bungie: Gjallarhorn, nuove armi e attività PvE

Questo mese Bungie soffia 30 candeline. La software house con sede a Bellevue, Washington, ha dato i natali all'iconico franchise di Halo, ora passato al controllo di 343 Industries, e prima ancora di Master Chief aveva lanciato sul mercato i popolari sparatutto Marathon e Myth.

Le creazioni di Bungie vengono celebrate nel mondo di Destiny 2 attraverso un inedito evento in-game che riunisce i giocatori dello Shared World Shooter con la promessa di nuove attività PvE - tra cui un'altra Segreta e una modalità a 6 giocatori - e di una valanga di armi. C'è anche il Gjallarhorn, vecchia conoscenza dei giocatori del primo Destiny.

Destiny 2, 30° anniversario di Bungie: tutte le novità

A partire da oggi, martedì 7 dicembre, gli utenti che hanno acquistato il pacchetto DLC "Destiny 2: 30 anni di Bungie" possono accedere ad una nuova Segreta e ottenere il lanciarazzi esotico Gjallarhorn, con tanto di catalizzatore. Per i fan storici della serie Destiny, questo ghiotto aggiornamento diventa un vero tuffo nel passato, avendo la possibilità di mettere nuovamente le mani sull'arma più iconica dell'intero franchise.

Per quanto riguarda la Segreta, Morsa della cupidigia è un'attività per tre giocatori ispirata alle celebri caverne di loot del Cosmodromo. "Scopri una storia di ricchezze e sofferenze seguendo un avventuriero che ha ceduto la propria umanità in cambio di tesori". Oltre al lanciarazzi esotico, con il DLC arrivano anche nuove armi, set di decori, emote, astori, involucri di Spettro e non solo. Nello specifico, ecco alcuni dei contenuti del nuovo bundle digitale:

Spadone di Myth

Armi leggendarie di Destiny 1

Armatura a tema Aculeo

Astore esotico Gjallarcelere

Decori per armatura a tema Marathon

Decori per armatura Streetwear a tema Bungie

E molto altro!

In concomitanza con il pacchetto dedicato a Bungie, i giocatori di Destiny 2 accolgono una nuova attività PvE per 6 giocatori, ovvero le Sfide dell'Eternità. La missione co-op è gratuita per tutti, anche per i giocatori della versione free-to-play dello sparatutto. In ogni caso, i possessori del pacchetto dei 30 anni avrano accesso a "forzieri di ricompense aggiuntivi".

Il DLC dedicato al 30° anniversario di Bungie è già disponibile all'acquisto e le relative attività sono ora disponibili su Destiny 2, tramite il nuovo aggiornamento del gioco.