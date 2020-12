Death Stranding: su PC arrivano i contenuti gratuiti a tema Cyberpunk 2077

Si sa, il buon Hideo Kojima ama le collaborazioni, soprattutto quando queste coinvolgono i suoi videogiochi preferiti. Ecco dunque che il visionario autore di Death Stranding annuncia una serie di contenuti gratuiti a tema Cyberpunk 2077, il popolare titolo di CD Projekt RED che ha già conquistato da tempo il cuore del papà di Metal Gear.

Sam Porter Bridges incontra V: ecco i nuovi add-on per Death Stranding

L'annuncio dei suddetti contenuti crossover (Death Stranding PC x Cyberpunk) arriva in occasione del quinto anniversario di Kojima Productions, celebrato lo scorso 16 dicembre. La collaborazione tra lo studio nipponico e CD Projekt RED porta una serie di item cosmetici con cui personalizzeremo l'aspetto di Sam Porter Bridges, protagonista di Death Stranding, e non solo.

Tra gli add-on introdotti dall'ultima patch gratuita, disponibile in esclusiva per la versione PC , troviamo gli occhiali da sole di Johnny Silverhand, co-protagonista di Cyberpunk 2077 interpretato dall'attore Keanu Reeves (Matrix, John Wick); sarà inoltre possibile modificare il volto di Sam con gli stessi innesti cibernetici utilizzati da V nel GdR dello studio polacco.

La più grande aggiunta è probabilmente la Yaiba Kusanagi CT-3X, la motocicletta più veloce che potremo utilizzare in Cyberpunk 2077, che in Death Stranding diventa una skin per il bolide di Sam. Come alcuni avranno già notato, il veicolo richiama l'estetica della Cyberbike vista in Akira, intramontabile manga del 1982 realizzato da Katsuhiro Ōtomo.

Anche il team di CD Projekt RED rende omaggio alla "piccola", ma strepitosa, collaborazione con Kojima Productions, invitando i giocatori a scaricare la nuova patch su PC. A tal proposito, vi segnaliamo che Death Stranding è attualmente disponibile con uno sconto del 50%, sia su Steam che su Epic Games Store - ad un prezzo consigliato di 29,99 euro.

Ricordiamo che Death Stranding ha visto il suo debutto nel novembre 2019 come esclusiva per PlayStation 4. L'action/adventure scritto e diretto da Hideo Kojima è approdato su Windows nel luglio 2020, attraverso un eccellente porting di cui vi avevamo parlato sulle nostre pagine.