Dead Island 2, svelati i requisiti PC: servirà un Core i9-9900K per giocare a 1080p a 60 fps

Dopo uno sviluppo a dir poco travagliato, finalmente Dead Island 2 si appresta a sbarcare sul mercato. Il sequel dell'acclamato survival horror (Dead Island, 2011) venne annunciato per la prima volta all'E3 2014 e ci sono voluti nove anni - e tre diverse software house - prima di vedere una data di lancio. Ora che ne abbiamo una (21 aprile 2023), Deep Silver è pronta a svelare i requisiti che i giocatori PC dovranno rispettare per godersi appieno la nuova esperienza zombi.

Vi diamo una piccola anticipazione: vi serviranno una scheda grafica e un processore piuttosto potenti per far girare Dead Island 2 in Full HD a 60 fotogrammi al secondo.

Dead Island 2 su PC: requisiti da incubo?

Deep Silver e Dambuster Studios - team scelto per completare lo sviluppo del gioco - hanno diffuso in rete un grafico con cui vengono svelati i requisiti di Dead Island 2. Sono quattro i preset mostrati e si parte dalle specifiche minime (1080p/30 fps) a quelle Ultra (2160p/60 fps).

Spec. Minime (1080p/30 fps)

Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD FX-9590 o Intel Core i7-7700HQ

Memoria RAM: 10 GB

Scheda video: AMD Radeon RX 480 o NVIDIA GTX 1060

70 GB di spazio di archiviazione

Spec. Raccomandate (1080p/60 fps)

Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i9-9900K

Memoria RAM: 16 GB

Scheda video: AMD Radeon RX 6600 XT o NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

70 GB di spazio di archiviazione

Spec. Alte (1440p/60 fps)

Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD Ryzen 7 7700X o Intel Core i5-12600KF

Memoria RAM: 16 GB

Scheda video: AMD Radeon RX 6750 XT o NVIDIA GeForce RTX 3070

70 GB di spazio di archiviazione

Spec. Ultra (4K/60 fps)

Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD Ryzen 9 7900X o Intel Core i7-13700K

Memoria RAM: 16 GB

Scheda video: AMD Radeon RX 6950 XT o NVIDIA GeForce RTX 3090

70 GB di spazio di archiviazione

I requisiti minimi della versione PC di Dead Island 2 sembrano alquanto esigenti, ma a stupire sono quelli raccomandati. Per poter riprodurre il gioco senza intoppi a 1080p a 60 fotogrammi al secondo sarà necessario disporre di una CPU Core i9-9900K (o Ryzen 5 5600X o) e di una scheda GeForce RTX 2070 Super (o Radeon RX 6600 XT). Sebbene piuttosto datati, alcuni di questi rientrano nella fascia alta del mercato, il che può far storcere il naso a diversi utenti.

Gli sviluppaatori di Dambuster hanno condiviso ulteriori dettagli, parlando ad esempio dell'assenza del supporto al cross-play. Mancherà anche il doppiaggio italiano: i giocatori del Bel Paese dovranno accontentarsi dei sottotitoli tradotti nella nostra lingua. Sarà presente una Modalità Streamer per bloccare la musica coperta da copyright durante le livestream.

Ricordiamo che Dead Island 2 debutterà il prossimo 21 aprile su PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.