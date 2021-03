DBGA Online Blended, nuova esperienza formativa online per gli sviluppatori di videogiochi del futuro

DBGA Online Blended è una nuova esperienza formativa online dedicata a chi vuole acquisire le skill necessarie per lavorare nel settore del digital entertainment e nell’industria dei videogiochi. Pensata per colmare il gap esistente tra la didattica online e quella in presenza, DBGA Online Blended offre un programma formativo per acquisire e sviluppare competenze “job ready” necessarie per entrare nel mondo del lavoro. Abbiamo già parlato in passato della DBGA.

La situazione pandemica e l’evoluzione del mercato del lavoro hanno contribuito alla decisione di DBGA di introdurre un modello di experience learning online che riflette sia le esigenze delle persone alla ricerca di modalità di apprendimento più accessibili, flessibili e brevi, che quelle del mercato del lavoro che necessita di figure professionali “job ready” in grado di saper rimodellare e aggiornare le proprie skill e competenze lavorative.

La formazione della DBGA Online Blended avviene in un ambiente completamente digitale, attraverso dei percorsi didattici, detti Training Journey erogati sulla piattaforma di experience learning Intellego che contribuirà a chiudere il gap tra la formazione online e quella in presenza.

I primi Training Journey che compongono l’offerta di DBGA Online Blended, in partenza a maggio, sono il Training Journey di Game Design e il Training Journey di Game Programming. Gli studenti saranno guidati durante il percorso formativo dai Core Trainer, professionisti internazionali del settore con grande esperienza nello sviluppo di videogiochi AAA. Derek Hartin e Matt Sharpe, veterani dell’industria sono, rispettivamente, il Core Trainer del Training Journey di Game Design e di Game Programming.

I Training Journey saranno in lingua inglese. Per maggiori informazioni su DBGA Online Blended consultare la pagina del sito ufficiale https://dbgameacademy.it/online-blended/.