Da oggi arrivano i Day Pass su NVIDIA GeForce NOW: ecco i prezzi italiani

Dopo averne preannunciato l'arrivo nel corso del CES 2024, NVIDIA festeggia oggi l'arrivo dei Day Pass su GeForce NOW.

I pass giornalieri, come si può dedurre dal nome, consentono di avere un accesso al cloud per 24 ore e godere della potenza di una scheda video GeForce RTX 4080, senza abbonamento mensile. L'Ultimate Day Pass è disponibile al costo di 8,79€, mentre quello Priority richiede una spesa di 4,39€. I pass giornalieri sono disponibili in quantità limitate ogni giorno.

Per un rapido confronto è bene sapere che il piano Priority costa 10,99€ al mese, mentre l'Ultimate richiede 21,99€ al mese.

"Gli utenti del Day Pass avranno tutti gli stessi vantaggi degli utenti Ultimate e Priority, tra cui sessioni di gioco più lunghe, accesso più rapido ai server rispetto agli utenti che accedono gratuitamente e il ray tracing sui giochi supportati. Gli utenti che accederanno tramite Ultimate Day Pass usufruiranno, inoltre, delle stesse tecnologie NVIDIA dei possessori di GPU Serie 40 con streaming in 4K a 120 fps, anche su dispositivi poco performanti", spiega NVIDIA.

Inoltre, gli utenti che giocano in streaming con l'abbonamento Ultimate, anche quelli del Day Pass, riceveranno il nuovo aggiornamento di GeForce NOW su Windows e macOS - il supporto al Cloud G-SYNC e NVIDIA Reflex, la tecnologia che riduce la latenza di input, sui titoli che la supportano, fino a risoluzione 4K in modalità a 60 o 120 fps.

Su GeForce NOW, intanto, arriva Granblue Fantasy: Relink di Cygames. Di seguito la lista completa dei giochi della settimana: