Crysis Remastered, la patch 2.0 ci restituisce il livello perduto Ascension

Al lancio siamo stati abbastanza duri con Crysis Remastered, versione ammodernata del titolo che nel 2007 e negli anni seguenti fece da punto di riferimento per la grafica su PC, nonché da benchmark imprescindibile per mettere alla prova le schede video del momento.

Il ritorno di un gioco entrato nell'immaginario dei giocatori aveva fatto salire l'attesa, e anche Crytek non si era certo tirata indietro dal lasciarci fantasticare, ma la nostra analisi tecnica ci aveva riportato bruscamente con i piedi per terra, alla dura realtà, fatta di un miglioramento della grafica meno marcato del previsto e molteplici problemi tecnici, oltre che la scomparsa di un intero livello.

Ebbene, in casa Crytek hanno sfornato in queste ore la patch 2.0 che ci restituisce il livello perduto, Ascension, insieme a una serie molto lunga di bugfix e dei miglioramenti prestazionali alle impostazioni Very High e "'Can it run Crysis settings" agendo sulla qualità di ombre e illuminazione. L'aggiornamento apporta anche ritocchi al ray tracing e alcune "piccole ottimizzazioni lato CPU".

Insieme agli update precedenti, Crysis Remastered è oggi sicuramente maturato rispetto alla deludente versione del debutto e quindi si giustifica un po' di più l'esborso di circa 30 euro. Adesso, tra l'altro, è scontato del 40% su Epic Game Store e quindi costa solo 18 euro.